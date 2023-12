Amnesty International réclame justice pour Saliou Sarr, “mort en détention sous la torture”

Des membres de Amnesty International Sénégal ont pris d’assaut le CICES, où a lieu la Foire Internationale de Dakar, pour réclamer justice pour Saliou Sarr. Ce dernier est mort en 2018 à l’âge de 38 ans pendant sa “détention sous la torture, au Commissariat de police de Thiaroye à Dakar”.





“Saliou Sarr avait été nuitamment arrêté par des agents du commissariat de police de Thiaroye, à la suite d’une dénonciation. Une plainte pour vol d’un mouton avait été déposée et l’une des personnes arrêtées, l’avait désigné comme son complice, relate Amnesty sur son site internet. Arrêtée en même temps que Saliou Sarr et une autre personne, sa sœur témoigne des sévices qu’il a subis : « A la police, j’étais également présente, quand, ils ont commencé à les torturer. C’est d’abord du diluant qu’ils ont versé sur mon frère avant d’utiliser leur matraque électrifiée. C’est le contact de l’électricité avec le diluant qui a mis le feu aux habits de mon frère. Ils étaient tous surpris par le feu et ont fui et c’est alors que l’un d’eux est revenu pour rouler mon frère sur le tapis herbacé pour tenter d’éteindre le feu. Hélas, le mal était déjà fait »”.





L’autopsie réalisée à la suite du décès de Saliou Sarr fait état de blessures à hauteur de 70 %, toujours selon la même source.