An 21 naufrage du "Joola" : Le ministre des Forces armées évoque le devoir de mémoire

Le ministre des Forces armées, comme à chaque commémoration du chavirement du bateau "Le Joola" ayant enregistré plus de 1 800 morts, l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire, s'est d'abord rendu au cimetière de Kantène pour le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs, avant de rallier le port de Ziguinchor pour la cérémonie officielle.





"Nous sommes réunis ce matin par devoir de mémoire pour nous souvenir du naufrage du 'Joola'", a dit le ministre des Forces armées dans lors de son discours, après avoir salué la mémoire des disparus et prié pour le repos de leurs âmes. Une tragédie qui, par devoir de mémoire, doit rester à jamais dans les esprits. Aussi, ce drame doit nous interpeller à jamais, selon Sidiki Kaba.

"Cette commémoration des victimes du 'Joola' vise à évoquer les souffrances de celles et ceux qui sont partis à jamais. Et nous invite à une introspection pour éviter de revivre une pareille catastrophe dont les conséquences sont toujours ressenties avec tristesse et regret par l'ensemble de la nation", a poursuivi Sidiki Kaba.





Cette cérémonie traditionnelle du naufrage du "Joola" est à la fois "un devoir de mémoire et un pacte citoyen". Et le seul sens à donner à ce devoir de mémoire est de parvenir à un rassemblement qui permet à tout un chacun de renouveler les engagements à défendre toutes les valeurs républicaines. Valeurs qui nous lient en tant que citoyen sénégalais et qui confortent notre cohésion nationale et la stabilité de notre pays.





Le ministre a souligné, en outre, que ce devoir de mémoire constitue une opportunité pour magnifier les efforts permanents consentis par le président de la République Macky Sall et son gouvernement pour le développement intégral de la région de Casamance.

Ce 21e anniversaire du naufrage du "Joola" a eu comme thème "Les reliques du 'Joola' pour le mémorial muséum". Un thème en rapport avec la réalisation du musée "Le Joola" qui va servir à conserver la mémoire des victimes de ce drame, devenu une partie intégrale de notre mémoire collective, souligne le ministre des Forces armées.