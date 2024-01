An 49 de la Marine nationale: La base navale Sud d'Elinkine étale le bilan des opérations 2023

La base navale Sud d'Elinkine a célébré aujourd'hui l'an 49 de la Marine nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du Commandant de la zone militaire n°5, le colonel Yakhya Diop et de certaines autorités administratives, coutumières et religieuses.





Tirant le bilan des opérations de l'année 2023, le Capitaine de corvette, Baba Diagne Sène, commandant la base navale Sud a affirmé que plus de 30 voiliers et 17000 pirogues ont fait l'objet de contrôle. L'interpellation d'organisateurs de l'émigration clandestine, la destruction de champs de chanvre indien et les saisies de chanvre indien, l'arraisonnement de plus de 16 pirogues pour des infractions au code de la pêche et des douanes sénégalaises ont été réalisés. .





De plus, la base navale a mené des activités civilo-militaires au profit des populations. Ainsi, dans le cadre du renforcement de ce concept Armée-Nation, le commandant de la base navale Sud est revenu sur la campagne de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et la remise de kits scolaires aux élèves de l'école élémentaire de Pointe Saint-Georges, en Octobre dernier. Ajoutons à cela, l'enrôlement des 329 personnes dans la Couverture Maladie Universelle. Les bénéficiaires sont originaires de 10 villages du département de Oussouye.

Concernant les missions de la base navale Sud, le commandant Sène a rappelé la spécificité du fleuve Casamance long de 320 km et traversant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il a évoqué les questions de sécurité le long de ce cours d'eau. "Ces problématiques de sécurité maritime concernent les accidents de pirogues artisanales. Les causes principales de ces accidents au nombre de trois principalement sont liés au non respect des alertes météo et du port de gilet de sauvetage et la surcharge", a révélé le capitaine de corvette commandant la base navale Sud. Il a soulevé la recrudescence des trafics illicites de tous genres. Cette situation fait que " la base navale Sud constitue l'épine dorsale du commandement pour la sécurisation et le contrôle effectif du fleuve Casamance ", a t'il dit.