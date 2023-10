ANACIM : Doudou Ka annonce une révolution dans la météorologie sénégalaise

Au cœur de Dakar, au sein de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), une révolution météorologique se profile. Le Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires du Sénégal, Doudou Ka, a récemment tenu une réunion dans ladite structure. Au cours de cette rencontre, le ministre a partagé des réflexions et des projets ambitieux visant à moderniser la météorologie nationale, un acteur clé du Projet PSE (Plan Sénégal Emergent).





Sur son compte Twitter, Doudou Ka a déclaré : "À l’ANACIM, j’ai longuement échangé avec les élus de la nation, des membres du Conseil économique social et environnemental et du Haut conseil des collectivités territoriales et quelques acteurs de la société civile." Selon lui, la réunion a suscité un vif intérêt de la part des participants, qui ont reconnu les enjeux liés à la modernisation de la météorologie nationale.





Le ministre a également souligné l'importance de doter l'ANACIM des moyens nécessaires pour améliorer la qualité et l'efficacité des services météorologiques, en particulier pour l'aviation civile nationale et AirSénégal. Il a rappelé que l'ANACIM joue un rôle crucial dans la fourniture de services climatiques pour divers secteurs économiques, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, la santé et le tourisme.





« Les experts et techniciens de la météorologie nationale ont présenté des projets innovants qui permettront le rayonnement sous régional de notre plateforme météorologique », a déclaré le ministre qui a salué le travail « remarquable » accompli par la direction générale de l'ANACIM.