ANAT- LASAC : Un centre de télédétection au Sénégal pour une surveillance et une gestion efficace des ressources naturelles

L’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire a reçu le 11 septembre 2023 la visite de responsables de l’ambassade de Chine à Dakar et d’experts du ministère chinois des Ressources naturelles (LASAC) pour échanger et visiter le site devant abriter le premier centre de télédétection au Sénégal.





Composée entre autres de Dr Xianwen LI, Madame Fanghong YE, Messieurs Sida OUYANG, Hongyan WANG, Kuiqiao WU ainsi que des représentants de l'ambassade de Chine au Sénégal, la délégation est venue visiter le site destiné à abriter le futur centre de télédétection par Satellite terrestre du Sénégal.





Un Centre qui représente une étape cruciale dans la réalisation des objectifs de développement durable du pays. Car, étant un projet novateur qui permettra au Sénégal de surveiller et de gérer ses ressources naturelles de manière efficace, tout en renforçant sa capacité à faire face aux défis environnementaux et climatiques.





Le Directeur général de l’ANAT, Monsieur Mamadou DJIGO, se réjouit de cette collaboration prometteuse avec le ministère des Ressources naturelles de la République populaire de Chine, tout en attendant avec enthousiasme la mise en œuvre de ce projet ambitieux qui profitera au Sénégal.