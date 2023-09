Anniversaire : « Dabakh est un grand homme de Dieu que le Sénégal ne cessera jamais de pleurer », Ismaël Lô

Il y a 26 ans, jour pour jour, le Sénégal pleurait le rappel à Dieu de Mame Abdou Sy Dabakh, 4e khalife général des tidianes. Chaque année, à l’ occasion de son de décès, la blessure se ravive, les larmes coulent et les fidèles sont plongés dans les souvenirs du guide multidimensionnel dont le discours transcende les âges et les générations. Ismaël Lô est l’un d’eux.







Admirateur du 4e khalife général des tidianes qui a consacré toute sa vie durant au service exclusif d’Allah et de son Prophète Seydina Mouhamed (Psl), il lui a dédié une chanson. Dans son album « Sénégal » sorti en 2007, l’artiste laisse libre cours à sa plume afin de rendre un vibrant hommage à un homme exceptionnel.





Dans ce titre intitulé « Dabakh », Ismaël Lô fait part de ses sentiments. La profondeur de son message transperce nos cœurs et donne envie de « pleurer ».





Interpellé sur ce qui le relie à ce saint homme jusqu’à lui dédié une chanson, l’artiste, auteur, compositeur explique : « C'est une chanson que j'ai écrite spontanément, durant des moments difficiles et de tristesse. Et mon prochain album portera le nom de cet illustre homme. Parce qu'il faut dire que Dabakh nous manque à tous. C'était ma manière de lui rendre hommage, car, explique-t-il, Mame Abdou Aziz Sy est un grand homme de Dieu que le Sénégal ne cessera jamais de pleurer », a-t-il répondu.









Seize ans après la sortie de ce titre, nous vous proposons la traduction de cette profonde chanson remplie de sagesse qu’Ismaël Lô dédié à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.









« Ta mort a été sentie par tous. Même le ciel a senti ta mort. Grand-père, le sage. Tu as dressé une route pour nous. C'est cette route que nous prenons. Et nous serons toujours dans cette voie jusqu'à la mort. Dabakh Malick. Quand je vous voyais. Je respirais du bonheur et de la joie. Surtout quand j'écoutais tes prêches. Car celui qui suit ton chemin ne sera jamais égaré. Il ne se trompera guère Mame Boye, tu nous guidais dans le chemin de Cheikh Ahmed Tidiane. Les gens qui suivront vos pas ne seront jamais en perdition et ne se tromperont jamais. Mame Boye, tu nous montrais le chemin de Cheikh Ahmed Tidiane. Les confréries ont senti ton absence. Même le ciel a senti ta mort. Nous avons perdu le guide. Ce que tu nous en laissais, c’est ça que nous suivons jusqu'à la mort Dabakh Malick. Car celui qui suit ton chemin ne sera jamais égaré. Il ne se trompera guère. Mame Boye, tu nous as guidés dans la confrérie tidiane. Mame, les gens qui suivront vos pas, ne seront jamais en perdition et ne se tromperont jamais. Mame Boye, tu nous as montré le chemin de Cheikh Ahmed Tidiane. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer ta mort. Je n’ai pas le choix que de pleurer, car tu étais d'une bonté rare. Tu avais laissé les désirs de ce bas monde. Deuguo l?islam te sakh dl delo dioukeul yala sougnou borom bi. Wo ooh. Wo ooh Ami Wo ooh guide. Je ne vais pas pleurer, je prierai toujours pour toi Woo Ami, Mame Boy, tu nous as laissés seuls. Woo ooh guide, Mame Boye, tu nous as laissés seuls. Mame, j’ai pleuré ta mort. Mametu nous a laissés seuls. L'ami, tu es parti, en laissant un grand vide dans nos cœurs. Et je suis seul. Mame, je ne vais plus pleurer, je ne pleurerai pas ».