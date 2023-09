Annulation de l’arrêté préfectoral à Khossanto : Rien n’est encore officiel (Rfm)





Hier, l’information selon laquelle l'arrêté du préfet de Saraya a été abrogé est diffusée par la presse. Mais selon la Rfm, cette information n’est pas encore officielle. Aucune information venant des autorités étatiques ne la confirme.





Nos confrères affirment d’ailleurs que le ministre de l’Intérieur est attendu cet après-midi dans cette localité, pour s’enquérir de la situation et se prononcer sur cette information qui circule.





Pour rappel, l’arrêté préfectoral a été à l'origine d’affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, hier, à Khossanto, dans la région de Kédougou. Deux morts par balles et plusieurs blessés ont été enregistrés du côté des manifestants. On compte aussi 37 jeunes arrêtés lors de ces violentes manifestations. Ils sont en attente d’être déférés aujourd’hui.





Les familles des victimes réclament justice.