ANSD : Les agents chargés du recensement général de la population réclament leur paiement

Après avoir effectué le recensement général de la population sénégalais, les agents de recensement dans le département de Mbacké courent toujours derrière leurs dus. D’après le président du Conseil communal de la jeunesse de Mbacké et superviseur a ANSD lors du recensement, aucune information n’est fournie par rapport à leur situation.





«Une partie de la population ou bien certains qui faisaient le travail de l’ANSD, dans le cadre du recensement national de la population, tardent toujours à percevoir leurs dus. Nous avons remonté l'information à l’ANSD à plusieurs reprises, sans réponse. L’ANSD continue à arnaquer ces jeunes qui se sont donnés corps et âme dans le cadre du recensement partout dans le pays, même dans les coins les plus reculés. C'est injuste. Le pire, quand on appelle des responsables qui travaillent là-bas, ils nous manquent de respect en demandant où on a pris leur contact. C'est inadmissible. Il faut qu'ils nous paient notre argent, car nous avons accompli le travail qui nous liait. Donc qu'ils aient la dignité de nous payer", a déploré Serigne Mbaye Seck, un des superviseurs de l'ANSD sur RFM.





Face à cette situation qu’ils qualifient d’injustice, ces jeunes invitent le président de la République et le directeur de l’ANSD à intervenir dans cette affaire qu’ils ne comptent pas laisser passer.