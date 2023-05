Antoine Diome après les violentes manifs de lundi : "L’État prendra toutes ses responsabilités"

Le Ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a annoncé plusieurs arrestations au cours des violentes manifestations d’hier et assuré que « l’Etat prendra toutes ses responsabilités ». Selon M. Diome, des individus en possession de cocktails Molotov ont été interpellés par la Gendarmerie et la Police. En plus, d’autres ont été surpris dans des maisons en train d’en préparer.



Concernant les attaques contre les ouvrages de la ligne Bus rapid transit (Brt) en chantier, trois individus sont déjà tombés, précise le Ministre de l’Intérieur, qui ajoute que les investigations se poursuivent. Face à cette poussée de violences, Antoine Diome assure que « l’Etat prendra toutes ses responsabilités comme il l’a toujours fait pour assurer la sécurité des personnes et des biens et surtout leur intégrité, partout sur le territoire national ».