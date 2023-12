[Affaire classée] Août 2009 - Anniversaire sanglant à Hann : Ndèye Mour violée par trois individus, son mari Gérard assassiné

Dans la nuit du 27 au 28 août 2009, Ndèye Mour Thiaw vit un horrible cauchemar. Elle est violée et voit son mari, Gérard Gallais, 57 ans, assassiné devant ses yeux. Et pourtant cette journée tragique, était censée être un moment de bonheur mémorable pour le couple. Récit d’un crime particulièrement horrible.



Tué à l’anniversaire de sa femme, violée sous ses yeux



La nuit du crime, Ndèye Mour Thiaw devait souffler une bougie de plus. Son mari, Gérard Gallais, en bon romantique, lui fait une surprise. Il organise une petite fête en amoureux sur son bateau de plaisance “Fleur de Sel”, amarré à deux cent (200) mètres de la plage de Hann et lui offre une chaîne en or en guise de cadeau. Il lui a aussi promis, un terrain a? usage d’habitation a? Saly (Mbour). Le couple baigne dans le bonheur. Et rien ne semblait pouvoir troubler ce moment féérique qui s’est terminé en beauté dans leur chambre. La soirée finie, les époux Gallais plongent dans les bras de Morphée.



Un sommeil interrompu par une visite inattendue qui les arrache de la torpeur. A trois (3) heures du matin, des malfaiteurs s’introduisent dans leur chambre. Des bandits qui semblent avoir tout planifié. Le rêve commence à virer au cauchemar.



Les fauteurs de trouble s’appellent Modou Seck alias Ablaye Ndiaye, Malang Camara et Thierno Bâ. Le mari est tenu en respect par deux (2) des assaillants, au moment où le dernier abusait de son épouse. Il déchire sa culotte avant de la violer devant son conjoint, sous la menace d’un couteau.



Puis, dans le salon, les malfaiteurs violent tour à tour Ndèye Mour, devant le regard impuissant de son mari. qui souffre de handicap (sa jambe était amputée). Pour prévenir toute velléité de révolte de sa part, il est ligoté avant d'être étranglé à mort par Malang Camara. Leur forfait accompli, les malfrats prennent la fuite, brisant à jamais l’union idyllique du couple.



Nu, ligoté, bâillonné et tué, le visage couvert d’hématomes



La bande à Malang ne s’est pas contentée de violer et de tuer. Leur objectif premier était le vol. Et ils ont accompli leur besogne. Après avoir commis ce double crime, les visiteurs nocturnes ont nettoyé le voilier. Ils se sont emparés d’une somme de neuf cent mille (900.000) Fcfa, de quatre (4) chaînes en or et de bijoux appartenant à la dame, de deux (2) ordinateurs portables, de 2 téléphones portables, d’un (1) moteur de pirogue de quinze (15) chevaux entre autres, avant de prendre la fuite à bord d’un zodiac.



De son côté, Ndèye Mour n’avait que ses cris de douleur pour manifester son désespoir en découvrant le corps sans vie de son mari. Ligotée et bâillonnée par les malfaiteurs, elle avait réussi, a? force de se débattre toute seule, par se détacher.



Sans perdre de temps, elle alerte ses voisins qui viennent à son secours. Les éléments de la Gendarmerie de Hann, informés par téléphone, se transportent sur la scène du crime. Ils constatent le corps sans vie de Ge?rard Yves Gallais, allongé sur le lit, les mains ligotées derrière le dos avec un drap de couleur jaune. Un corps, en début de refroidissement. En sus, ils constatent que ce dernier, nu comme un ver de terre, avait la bouche bâillonnée, un visage couvert d’hématomes visibles au niveau des arcades sourcilières et un sillon visible autour du cou.





Thier et Malang tombent un an après à Joal et Thiaroye, Modou le fugitif



Le certificat médical du 31 août 2009, établi avec les prélèvements effectués révèlent la présence de sperme et d’un germe infectieux sur les parties intimes de Ndèye. Quant au rapport d’expertise médico-légale du Dr Victorino Mendes, il détaille les causes de la mort de Gallais «due à un poly-traumatisme avec fracture et hémorragie interne et externe provoquée par les coups et blessures avec des objets durs et contondants».



Quant aux assaillants, ils ont pris la clé des champs. Disparaissant dans la nature, ils ont poursuivi leur vie. Tranquillement. Comme si de rien n’était.



De l’autre côté, Ndèye Mour pleurait son chéri, hanté par cette nuit horrible qui a transformé sa vie idyllique en enfer. Il a fallu à la veuve Gallais une (1) année pour, enfin, trouver la réponse à ses questions.



Douze (12) mois après, elle a pu poser un visage sur les agresseurs qui l’ont violée et ôté la vie à son mari. Deux (2) des trois (3) individus qui lui avaient asséné ce coup fatal à sa vie, sont enfin arrêtés à la suite d’une délégation judiciaire. Et c’est hors de Dakar, loin de leur crime crapuleux, que le chauffeur Thierno Ba alias «Thier» et le pêcheur Malang Camara sont interpellés. Quant au troisième membre de la bande, Modou Seck alias Ablaye Ndiaye, il disparaît de la nature sans laisser la moindre trace.



L’enquête



Compagne de Gallais et témoin des faits, Ndèye Mour Thiaw déclare qu’elle s’est mariée avec Gérard le 3 mars 2007. Mais, selon la dame, “comme dans toutes les vies de couple, leur ménage a connu des temps durs”. Un récent séjour au Cap-Vert avec son époux les a rapprochés. La veuve raconte que le soir du meurtre, son conjoint lui a offert un beau cadeau d’anniversaire et promis une parcelle de terrain à usage d’habitation à Saly. Après le dîner, ils sont allés se coucher.



Vers 3 heures du matin, ils ont été brutalement réveillés par trois individus.



« Ils ont immobilisé mon mari sur le lit, avant de m’emmener au salon. L’un d’eux m’a obligée, sous la menace d’un couteau, d’avoir des rapports sexuels avec lui. Il a été relayé par les deux autres », raconte-t-elle aux enquêteurs.



Ndèye Mour Thiaw indique qu’ensuite, elle a été ligotée et bâillonnée par les malfaiteurs qui se sont enfuis en emportant leur butin. Les témoins racontent avoir été alertés par les cris de détresse de l’épouse.



Le pêcheur Lamine Kébé se souvient avoir, cette nuit-là, vers 22 heures, alors qu’il prenait son dîner sous sa tente, été attirée par la présence de Mbaye Diodio, Malang Camara, Thierno Ba dit «Thier » et Philippe dit Fily, des personnes de « mauvaise réputation ». Ils donnaient l’impression de préparer un coup, souligne-t-il.



Ce témoignage a été confirmé par le boutiquier du coin, Fara Diagne. L’enquête ouverte, les investigations menées, une délégation judiciaire permet l’arrestation du chauffeur Thierno Ba et du pêcheur Malang Camara. Domicilié à Thiaroye Azur, Thier a déjà fait de la prison en 2009 pour vagabondage. Selon lui, l’idée de cambrioler le voilier « Fleur Sel » est venue de Fily. Il leur a confié que Gallais détenait beaucoup d’argent. Une fois dans le bateau, poursuit-il, ils ne voulaient pas réveiller le couple, mais Malang Camara, emporté par sa témérité et sa fougue de jeunesse, s’est précipité dans la chambre à coucher. A signaler que Malang Camara avait déjà été condamné à 2 ans de prison pour trafic de chanvre indien. Il est célibataire et père d’un enfant.



« Ils ont tue? mon mari avant de me violer tour à tour »



Huit (8) ans après leur crime, la chambre criminelle a évoqué cette douloureuse affaire le 16 mai 2017, lors d’une audience présidée par le juge Seck Diouf. Ramatoulaye Ly a officié comme Avocat Général, du côté du ministère public.



Les accusés, Thierno Ba alias «Thier» et Malang Camara, poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade et usage d'arme et de violences ayant entraîné la mort et viol collectif, ont répondu de leurs actes. Sept (7) ans après leur arrestation.



Un voyage dans le passé qui leur permet d’affronter ces démons qui les ont fait commettre l’irréparable. A leur droite, Ndèye Mour Thiaw. Femme frêle renvoyant une fragilité visible derrière sa tunique traditionnelle, elle a, des années après, écouté ceux-là qui ont détruit son existence. Se rappelant toujours des circonstances atroces dans lesquelles son époux a été tue?, elle porte toujours son deuil.



Voix étreinte par l’émotion, elle raconte à la barre la nuit cauchemardesque du 29 août 2009 qui reste à jamais gravée dans sa mémoire. « Ils ont tué mon mari avant de me violer tour à tour», confie tristement la dame. Il a fallu à Ndèye beaucoup de courage pour faire face à ses agresseurs. Qui, à la barre, ont tenté, tout à tour, de se dédouaner. Ne voulant pas endosser la violence de l’acte, ils se sont renvoyés la responsabilité du crime pour se tirer d’affaire.



Thier, petit-frère d’une amie de Ndèye Mour Ndiaye



Au cours des débats d’audience, les choses ont été beaucoup plus claires. Le mobile de ce crime a pris forme. Et c’est Thier qui a remodelé l’histoire en lui donnant une charpente plus lisse. Il a confirmé ses propos à l’enquête. Leur projet, qui a germé à la plage de Hann lors d’une partie de grillade avec ses amis, n’a pas été suivi par Mbaye Diodio qui, explique t-il, s’était désisté, par la suite. Fili, lui, faisait le guet tandis que le reste du groupe avait rejoint le bateau pour commettre le forfait. Même si Thier a donné les détails de leur plan, il a voulu jouer sur la sensibilité de la chambre. Au juge, il dit avoir été embarqué dans cette affaire contre son gré, par Malang Camara. Il était, selon lui, un gamin qui ne pouvait pas mesurer la gravité de ses actes au moment des faits. Un gamin de … 24 ans. Des arguments qui ne pouvaient faire flancher le juge, resté implacable. Poursuivant, il conteste aussi bien le viol que le meurtre et se décharge sur Malang Camara qui serait l’auteur de ces actes. Mais, ces arguments ne pouvaient tenir d’autant plus que Ndèye Mour la connaît. Elle avait une relation amicale avec la sœur de Thier, elle aussi mariée à un ressortissant français.



Malang, l’amnésique



Si Thier avoue à moitié, tel n’est pas le cas de Malang. Lui opte pour la dénégation. Utilisant toutes les flèches à sa portée, il vise l’accusation en se défendant sans état d’âme. Même si l’enquête révèle que des témoins déclarent avoir vu, vers 22 heures, les accusés en compagnie d’autres personnes, préparer un sale coup, Malang Camara nie. Il se dit mêlé, ni de près ni de loin, à cette affaire. Le jeune homme ajoute qu’il n’est coupable d’aucun crime et n’a jamais été à la plage de Hann. Se voulant amnésique à la barre, il efface ses déclarations circonstanciées devant les enquêteurs et devant le juge d’instruction Yakham Lèye. Lui qui affirmait que c’est Ablaye Ndiaye, en fuite, qui a menacé, couteau a? la main, Nde?ye Mour Thiaw pour la contraindre à avoir des rapports sexuels avec lui, a littéralement changé de fusil d’épaule. En bloc, il rejette ce qui lui est reproché avant d’accuser son ami, Thier, de vouloir se venger de lui à cause d’un vieux différend qu’ils ont eu.



Une ligne de défense qui a irrité le conseil de la partie civile et la représentante du parquet. Me Etienne Ndione, avocat de Ndèye Mour considère que les accusés n’ont aucun regret. Malgré leur crime abject ! Dénonçant la stratégie de défense des accusés qui, à son avis, font dans le mensonge pour se tirer d’affaire, alors qu’ils devraient regretter cet acte « odieux et méprisable » et faire leur mea-culpa».





Très remonte? contre eux, Me Ndione estime que les malfaiteurs n’ont aucun état d’âme car ils auraient dû prendre compte de l’état physique du défunt avant de lui ôter la vie. « Ils ont commis un acte diabolique, dégueulasse », martèle la robe noire.



Ndèye Mour, traumatisée par la mer et les bateaux



Crachant toujours son courroux face à la posture des accusés, l’avocat relève les souffrances de sa cliente, toujours traumatisée. Ndèye «ne peut supporter de voir la mer encore moins un bateau» Me Ndione réclame trente (30) millions F CFA en guise de dommages et intérêts pour sa cliente.



Le parquet a emprunté la même trajectoire. Madame le procureur, Ramatoulaye Ly dénonce elle-aussi « le comportement lâche » des deux accusés. Qui, selon elle, avancent des « arguments fallacieux et dénués de sens ». Les assaillants n’avaient pas, dénonce-t-elle, besoin d’une telle cruauté pour s’emparer de l’argent du Français. Faisant allusion au handicap de ce dernier, il leur crache : «Vous avez tué une personne sans défense». Pour la répression, elle sollicité vingt (20) ans de travaux forcés pour l’association de malfaiteurs, dix (10) ans de travaux forcés pour viol collectif et les travaux forcés à perpétuité pour le vol aggravé ayant entraîné la mort de Gérard Gallais.



Pour les avocats de la défense, le réquisitoire du maître des poursuites est très sévère. Ils plaident l’acquittement pour les faits de viol et l’application bienveillante de la loi pénale pour les délits de vol avec effraction. La défense avait plaidé une exception pour obtenir la nullité de la procédure.



Le 20 juin 2017, le président Seck Diouf a condamné les agresseurs des époux Gallais à la prison à vie. Ils devaient aussi allouer à la veuve de Gérard la somme de vingt (20) millions de Francs Cfa en guise de dommages et intérêts.



Cette histoire, dont les secrets n’ont pas tous été révélés avec la non arrestation de personnes supposées impliquées, a poussé les filles de Gérard Gallais à porter plainte en France. Au Sénégal, la Justice a tranché en faveur de Ndèye Mour. Et mis hors d’état de nuire deux (2) criminels qui ont ôté la vie à Gérard Yves Gallais.