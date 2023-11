APPEL D’OFFRES OUVERT N° 83451673 : RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR FORMATION D’ACTEURS DU NUMERIQUE DU BENIN SUR LA GESTION DE PROJET

Le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, par le biais de la GIZ, soutient le gouvernement de la République du Bénin dans la mise en œuvre d’une transformation numérique durable. Les Centres de Transformation Digitales (CTD) sont nés d’une initiative politique du gouvernement allemand pour appuyer les gouvernements de ses pays partenaires à mettre en place des mécanismes et instruments appropriés pour le développement, la mise en œuvre et la diffusion de solutions numériques afin d’y soutenir un processus de transformation numérique autodéterminé. Le réseau des CTD s’appuie sur un réseau mondial qui facilite le partage d’information dans le domaine du numérique au niveau global.





Conçu avec le Ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND), l’approche du CTD du Bénin consiste en un regroupement de trois projets appuyant la mise en œuvre de l’agenda du MND. Il s’agit d’un corpus d’interventions visant à renforcer les capacités organisationnelles et techniques des acteurs clés de l’écosystème numérique béninois en se fondant sur les besoins exprimés par ces derniers et sur le potentiel du secteur. La GIZ vient ainsi en appui aux priorités définies par le Gouvernement de la République du Bénin à travers les composantes que sont : « Administration Electronique », « Apprentissage Numérique » et « Entrepreneuriat Numérique ».





La composante « Administration Electronique » vise à accélérer la transformation digitale au Bénin à travers la collaboration renforcée des secteurs public et privé pour la dématérialisation des services publics et la création d‘un marché promouvant des services innovants locaux pour l‘administration publique.





La composante intervient aux niveaux macro, méso et micro :





• Au niveau macro, les capacités des acteurs gouvernementaux chargés de la numérisation seront renforcées pour leur permettre d’élaborer des processus de numérisation novateurs et de collaborer avec le secteur privé local.





• Au niveau méso, il est prévu de créer un pôle qui proposera une offre de conception d’innovations destinées à améliorer les processus de transformation numérique au sein de l’administration publique.





• Au niveau micro, les entreprises numériques privées sélectionnées seront mises en mesure de contribuer aux processus de transformation numérique de l’administration publique.





La composante Administration Electronique a pour objectif de renforcer la collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour la dématérialisation des services. Il convient donc qu’ils aient des connaissances similaires et disposent d’un cadre pour partager leurs perspectives sur la dématérialisation des services.





Ayant constaté le besoin de ces deux cibles sur la gestion de projets de digitalisation, il convient de développer des contenus de formation sur ce sujet et les mettre ensemble dans différentes cohortes pour les partages d’expériences et de perspectives sur les études de cas. La mission devra donc permettre aux bénéficiaires de comprendre l’importance de la gestion de projets, de connaitre les différentes pratiques existantes, de savoir dans quel contexte utiliser l’une ou l’autre des nombreuses pratiques existantes et faire un focus sur :





- la gestion de projet waterfall ;

- la gestion de projets agiles.





Une formation particulière sur le business analyst/Product Owner sera offerte pour spécialiser les services en charge des applications et e-services au sein des DSI afin de leur donner les compétences d’analyses nécessaires pour accroitre la valeur des services publics en ligne.





A cet effet, la GIZ envisage recruter un cabinet d’un prestataire pour formation d’acteurs du numérique du bénin sur la gestion de projet. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement le jeu complet du dossier d’appel d’offres en envoyant un mail à l’adresse suivante : [email protected]





Les pays concernés pour la demande du DAO sont les pays Bénin, Côte d’Ivoire et Sénégal.





Pour faciliter un traitement rapide de votre demande, veuillez absolument mettre en objet de votre courriel l’intitulé suivant : « Dossier N° 83451673– Demande du DAO » et fournir les renseignements suivants : Nom, adresse, N° d’Identifiant Fiscal Unique et le numéro de téléphone.





Les propositions rédigées en langue française sont reçues par mail à l’adresse [email protected] avec en objet la mention : « Offre N° 83451673 – FORMATION SUR LA GESTION DES PROJETS » au plus tard