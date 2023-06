Approvisionnement en moutons : Un déficit de plus de 38 000 têtes à Dakar

Les conséquences des dernières émeutes dans le pays se font également sentir dans l'approvisionnement en moutons dans la capitale sénégalaise. Venu représenter le Premier ministre, le ministre du Développement communautaire, Samba Ndiobène Ka, a relevé qu'à "J -11, un déficit de 38 000 têtes est noté". "À la même période, l'année dernière, on était à 123 000, alors qu'aujourd'hui, on est à 84 200" moutons, a-t-il renseigné.



Samba Ndiobène Ka rassure tout de même sur la disponibilité des ruminants à Dakar. "D'après les informations reçues, tous les jours, 4 000 moutons entrent à Dakar", au moment où le besoin est estimé à 260 000 dans la région.



Samba Ndiobène Ka précise, par ailleurs, qu'en plus des manifestations, les travaux du BRT ont aussi eu un impact dans l'installation des points de vente. Ces points de vent sont officiellement au nombre de 36. Un chiffre qui pourrait connaître une hausse dans quelques jours.



Sur le plan national, le besoin en moutons est estimé à 810 000 têtes. Un programme mis en place a permis de réduire le nombre de moutons importés de "555 000 à 300 000 têtes".



Pour combler ce gap, le gouvernement a pris une batterie de mesures visant à faciliter l'importation. "Le 18 avril, le Premier ministre a pris un arrêté de facilitation pour l'approvisionnement, avec l'exonération des droits et taxes des animaux importés de la Mauritanie, l'assouplissement des contrôles au niveau des corridors, à l'intérieur du pays. Il y a aussi un système de subvention de l'aliment de bétail", a conclu le ministre Développement communautaire.