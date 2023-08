Après l'interdiction de leur marche à Ziguinchor: FRAPP organise un concert de casseroles aujourd'hui

Les membres du mouvement FRAPP affichent leur déception suite à l'arrêté du préfet de Ziguinchor d'interdire leur marche pacifique prévue le samedi 26 août 2023. Cheikh Sy et ses camarades obligés de se plier à la décision préfectorale, n'ont pas caché leur déception. Ils jugent que les motifs invoqués ne sont pas suffisants.





En lieu et place d'une marche, les membres du FRAPP optent désormais pour un concert de casseroles, le samedi soir. Selon Cheikh Sy et Cie, c'est une autre forme de manifestation pour exiger la libération de tous les détenus politiques, notamment la libération de Sonko Maire de Ziguinchor.

Cette marche servira de tribune pour dénoncer l'abus de pouvoir.





Rappelons que le vendredi 25 août 2023, l'autorité préfectorale a notifié aux membres du ce mouvement, l'arrêté interdisant la marche prévue le samedi 26 août pour menace de troubles à l'ordre public et entrave à la circulation des biens et des personnes. Cette interdiction ne sera pas une source de découragement et démobilisation selon les acteurs de cette organisation de la société civile.