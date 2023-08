Après la mort de Prigojine, Kemi Seba s’en prend aux médias français « négrophobes »

Kemi Seba a réagi au décès d'Evgueni Prigojine, mais pas comme on aurait pu s’y attendre. Il n’a versé aucune larme sur l’ancien contributeur financier de son organisation. L’activiste a préféré, via X (ex-Twitter), s’attaquer aux médias français « négrophobes » qui ont « toujours tenté d’attribuer fallacieusement » les « victoires » de son organisation « à Prigojine ».





« Négrophobie pathologique »





« Comment les médias français, vont-ils désormais pouvoir justifier la superpuissance politique et le succès de notre combat panafricaniste en Afrique (et dans la diaspora), eux qui par négrophobie pathologique (stipulant que les Noirs ne peuvent penser par eux-mêmes) ont toujours tenté d’attribuer fallacieusement nos victoires et notre impact populaire à Prigojine (avec qui on ne parle plus depuis 2019) ? Comment allez-vous justifier le processus de destruction de la Françafrique que nous sommes depuis des années en train de victorieusement accomplir ?’ écrit l’activiste sur le réseau social.