Après la sortie du ministère de la Justice, Alioune Tine fait son mea culpa

“M. Le ministre, après vérification, je reconnais que je me suis trompé et je présente toutes mes excuses”. C'est ainsi que Alioune Tine a réagi après le communiqué du ministère de la Justice réclamant des excuses publiques de la part du fondateur du think tank Afrikajom Center .









Il y a quelques jours, Alioune Tine s’indignait sur les réseaux sociaux du placement sous mandat de dépôt de deux bébés âgés de 10 mois et de 2 ans.





Une sortie qui a entraîné, ce samedi, la réaction du ministère de la Justice, qui a invité M. Tine à “présenter des excuses publiques”.





“Cheikh Atab Coly (2 ans) et Awa Coly (10 mois) enfants d’Aramata Djiba n’ont ni été arrêtés, ni poursuivis encore moins placés sous mandat de dépôt, car cela est juridiquement et radicalement impossible. Pour la bonne et simple raison que dans la législation sénégalaise, les mineurs de moins de treize (13 ans) sont pénalement irresponsable et ne peuvent pas faire l’objet d’un placement sous mandat de dépôt ( art 565 et suivants du CPP) , donc ils sont juste à un âge qui les oblige à être en compagnie de leurs parents, si telle est leur volonté”, a expliqué le ministère de la Justice dans un communiqué.