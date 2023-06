APRÈS LES BRACONNIERS : Niokolo-Koba infiltré par des orpailleurs

À l'instar de la plupart des sites d'orpaillage, le parc Niokolo-Koba est depuis un certain temps livré aux activités clandestines d'orpaillage. Le parc, situé à cheval entre les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda, voit sa faune et sa flore menacées par des orpailleurs maliens, burkinabé et guinéens. Ces hordes de chercheurs d'or traversent la Falémé ou le fleuve Gambie et s'infiltrent dans ce patrimoine mondial protégé, grand de 913 000 ha, riche pour la qualité et la diversité de ses essences. Ces orpailleurs peuvent y séjourner avec leur impressionnant arsenal composé de détecteurs, de broyeuses, de produits toxiques… pendant plusieurs mois sans attirer le moindre soupçon des garde-faunes. Ils peuvent retourner chez eux sans craindre d'être inquiétés.







Difficile, dans ces conditions, d'évaluer les dégâts écologiques. Comme les gros arbres qui sont abattus, le fleuve et les mares sont aussi pollués, les gibiers agressés.





Pour y faire face, les agents du parc multiplient les patrouilles. C'est ainsi qu'au cours de ces activités régaliennes dans le secteur de Wouroli, ils ont mis la main sur deux Guinéens, Fodé Mara 35 ans, Moussa Sangaré 45 ans, et le Sénégalais Boubacar Sidy Diallo 23 ans. Ils étaient porteurs d'un impressionnant butin composé d'une machine à air de marque Eagle, une bonbonne de gaz, deux mini-balances, deux boîtes contenant du mercure, une boîte contenant 7,98 g d'or, une plaque solaire et deux motos.





Déférés au parquet, ils ont été envoyés en prison. Attraits à la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda ce mercredi, les trois prévenus ont reconnu les faits.





Le substitut du procureur a requis un an, dont six mois ferme et une amende de 300 000 F CFA à leur encontre, compte tenu de la constance des faits. Le parc Niokolo-Koba a réclamé la somme de 500 000 F CFA à titre de dommages et la confiscation du matériel saisi sur les fossoyeurs de l'environnement.





Dans son délibéré, le TGI de Tambacounda les a déclarés coupables et les a condamnés à deux ans, dont trois mois ferme et à une amende de 300 000 F CFA. Ils devront allouer au parc la somme de 500 000 F CFA en guise de dommages et intérêts. L e matériel a été également confisqué.