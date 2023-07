Après les heurts, la décrispation à Tomboronkoto : populations et responsables de PMC trouvent un terrain d'entente

Un consensus vient d'être trouvé entre les populations de la commune de Tomboronkoto et les responsables de la société PMC. Après une médiation menée par les sages de la région de Kédougou, hier lundi, les populations sont revenues à de meilleurs sentiments. Ainsi les activités de sondages initiées par la société PMC vont se poursuivre en dehors du village sur un site d'orpaillage déjà identifié de commun accord.



En revanche, les responsables de PMC s'engagent à accompagner les populations qui ont perdu beaucoup de leurs biens lors des affrontements survenus vendredi dernier entre les gendarmes et les populations. Toutes les victimes ont été recensées et pourraient être indemnisées, à en croire les représentants de la société lors de la rencontre présidée par le sous-préfet de Bandafassi.



Au total, ce sont dix sept puits qui feront l'objet d'un sondage en quarante cinq jours. Si aux termes de ces sondages, les résultats s'avèrent concluants, il pourrait y avoir des opérations d'exploitation sur ce site. Dans ce cas de figure, plusieurs scénarios pourraient être envisagés allant même jusqu'à la délocalisation ?u village.



Cette accélération de la société dans l'exploration s'explique par le fait que la durée actuelle de la mine de Mako est limitée à deux ans. Ainsi pour préserver les emplois au sein de PMC, il faut obligatoirement trouver une autre mine.