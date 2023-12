Après les tests concluants du Programme JAPPAL MA JAPP : Serigne Mboup sur une autre échelle d’amélioration du cadre de vie à Kaolack

Le Maire de Kaolack, Monsieur Serigne Mboup capitalise les acquis du Programme JAPPAL MA JAPP. Celui-ci a eu de bons points. D’où sa relance, samedi dernier à Ndargoundaw. Les échos de ses impacts positifs ont conforté l’édile de la ville de redynamiser et de renforcer ce programme après les tests concluants.





La cérémonie officielle de lancement de programme ‘’ JAPPAL MA JAPP’’ a été organisée le samedi 02 novembre 2023 à Ndargoundaw. Un programme qui vise à lutter, de manière générale, contre l’insalubrité dans la commune de Kaolack.





Sa mise en œuvre a contribué à l’éradication des dépôts sauvages d’ordures, le curage des canaux de certaines zones. Fort de ces résultats, le Maire compte aller plus loin.





En ligne de mire, il est aussi prévu la mise en place d’un dispositif allégé d’évacuation des déchets, le renforcement du dispositif de collecte et de l’exploitation de caisses poly bennes et de bacs à ordures. Afin d’atteindre ces objectifs, la municipalité a réservé une enveloppe de 700 millions de Francs Cfa pour l’assainissement dans son budget 2024, cela traduit la primauté accordée à l’amélioration du cadre de vie.





Le Maire Serigne Mboup a invité les jeunes et les femmes à une adhésion massive à ce projet. L’appel a été lancé après l’acquisition de matériaux et des équipements marquant du coup sa volonté de relancer les travaux publics dans sa cité.





L'amélioration du cadre vie passe par l'accompagnement des services tels ONAS, l'Ageroute et la Sen elec, la Sonaged. D'ailleurs le Maire a encouragé l'équipe technique municipale à maintenir le rythme.





L’adjointe au Maire chargée de l’assainissement et du nettoiement, Ndeye Madjiguene Diouf a rapporté ce retour d’expérience du projet. Pour cette phase, le Plan d’Intervention et de Nettoiement (PIN) concerne certains quartiers de la commune, notamment Ndargoundaw, Thiofack, Sam, Gawane et les Parcelles Assainies. Dans sa mise en œuvre, le programme ‘’JAPPAL MA JAPP’’, a adopté une démarche participative avec une implication effective des communautés.





Le délégué régional de la Sonaged Daouda Thioune avec son équipe a apporté leur soutien considérable dans la mise en œuvre de cette initiative.





Le délégué de quartier Yacine Ndiaye appelle toute la population à une adhésion massive. ´´ Vous les jeunes, vous êtes les relais, joignez vos efforts et participez massivement à cette initiative du Maire Serigne Mboup. Il y a beaucoup de maladies causées par l’insalubrité, les mouches et les moustiques’´, argumente Yacine Ndiaye.