Armée : Macky rallonge l’âge de la retraite des généraux

Macky Sall a pris, hier, le décret, augmentant entre un an et deux ans, selon les grades, l’âge de la retraite des officiers généraux des armées, informe le quotidien L’AS dans sa parution du jour.



La limite d’âge des généraux était fixée à 60 ans. Les généraux de brigade, les généraux de brigade aérienne et les contre-amiraux qui décrochaient à 60 ans vont désormais à la retraite à 61 ans.



Quant au général d’armée, général de corps d’armée, général d’armée aérienne, général de corps aérien, vice-amiral d’escadre, général de division, général de division aérienne et vice-amiral, ils sont admis à la retraite à l’âge de 62 ans. Ils bénéficient d’une rallonge de deux ans.



Les officiers généraux des Sapeurs-pompiers sont aussi concernés par cette prolongation. Le ministre des Forces Armées justifie cette prolongation à la retraite des généraux par le besoin d’encadrement des jeunes destinés à une longue carrière.