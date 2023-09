[Exclusif] Arrestation de Abdou Seck, proche collaborateur du lutteur Siteu, pour vol de motos

Après Ada Fass, un autre acteur du milieu de la lutte est impliqué dans une affaire de vol de motos. Il s'agit de B. A. N alias Abdou Seck bras droit de Siteu , qui a été arrêté vendredi par les éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao selon des informations de Seneweb. Détails !







Sale temps pour Abdou Seck ! Ce proche collaborateur du lutteur Siteu a été déféré ce lundi matin au parquet pour vol commis la nuit. Le chauffeur incriminé avait été surpris à l'hôpital de Pikine puis arrêté vendredi dernier par les hommes du commissaire Ousmane Diop.





Tout est parti d'une plaine reçue, le 16 novembre 2022, par le chef de service du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao, et relative au vol d'un scooter de marque XADV à Scat Urbam. Le plaignant A.B.K a déclaré avoir localisé sa moto à Diamaguène grâce à un GPS.





L'auteur de la plainte et des éléments de la brigade de Recherche dudit commissariat se sont transportés aussitôt sur les lieux grâce au GPS de localisation.





Ayant senti la présence policière, Abdou Seck avait pris la poudre d'escampette en abandonnant son butin devant son domicile. Les jeunes, qui jouaient à côté, ont déclaré aux limiers que le scooter appartient à ce proche collaborateur du lutteur Siteu.





La police a saisi la moto retrouvée à Thiaroye Azur en présence du plaignant. Les hommes du commissaire Ousmane Diop n'ont jamais lâché prise. Ils ont mené d'intenses investigations pour mettre fin à la cavale du fugitif.





Comment la police a fait tomber le fugitif





C'est dans ce cadre que le chef de service du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao a été informé vendredi dernier de la présence de Abdou Seck à l'hôpital de Pikine pour soigner ses blessures suite à un accident de la circulation.





Le commissaire Diop et ses hommes ont effectué aussitôt une descente inopinée pour interpeller le blessé incriminé dans la nuit.





La fouille effectuée sur ce proche collaborateur du lutteur Siteu s'est soldée par la découverte dans ses poches deux téléphones portables de marque IPHONE et ITEL et une sacoche, contenant, après vérification, un peu plus de 175 000 F CFA et une carte de grise d'un scooter de marque Honda SH du nom de B. S.





"La fouille des pochettes des téléphones portables a permis de découvrir un permis de conduire portant le nom de T. B. Contacté par téléphone grâce au numéro de téléphone trouvé sur le permis de conduire, le nommé T. B déclare qu'il avait laissé son permis de conduire dans la moto de marque Honda SH, appartenant à son fils M. B. B qui a été volée dans leur domicile à Grand Yoff, il y a de cela trois jours", renseignent des sources de Seneweb.





Abdou Seck présenté au procureur





Interrogé sur procès-verbal, Abdou Seck a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue pour vol commis la nuit. Au terme de l'enquête, il a été déféré ce lundi matin.