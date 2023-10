Arrestation de Aliou Sané : le mouvement «Y’en a marre» face à la presse

Le mouvement «Y’en a marre» tient une conférence de presse ce vendredi à partir de 15 heures. Selon la RFM, qui donne l’information, ses membres se prononcent sur l’arrestation de leur coordonnateur, Aliou Sané.



Ce dernier a été arrêté, ce jeudi, par la Sûreté urbaine (SU). La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar avait infirmé l’ordonnance de refus de son placement sous mandat de dépôt prononcée par le juge d’instruction en charge de son dossier. Ce qui lui avait permis d’obtenir une liberté provisoire après qu’il a été arrêté et déféré au parquet, le 28 mai dernier, pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public.



Aliou Sané a été interpellé alors qu’il se rendait chez Ousmane Sonko pour protester contre le blocus de son domicile, à la Cité Keur Gorgui. Après sa libération, le procureur de la République avait saisi la chambre d’accusation pour contester la décision du juge d’instruction. Il obtiendra gain de cause. D’où la nouvelle arrestation du leader de Y’en a marre.