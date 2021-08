Arrestation Julio / Imam Kanté défend le rappeur : « Il ne faut pas laisser les fanatiques étouffer … »

Suite a l’arrestation et placement en garde à vue du rappeur Souleymane Ndiaye alias Julio, Imam Kanté s’est prononcé sur le sujet.



Sur facebook, il écrit qu’il est « difficile de comprendre le ou les motifs de l'arrestation du rappeur Julio. De ce que j'ai entendu de la vidéo, il dénonce des dérives confessionnelles qui peuvent brûler le pays et puis appelle à la lucidité, à l'apaisement, à l'unité, à une meilleure connaissance des écrits de nos illustres figures musulmanes, à ne pas trahir leurs enseignements et à se focaliser sur l'essentiel de l'islam et à l'unité ».



Selon lui, « il ne faut pas laisser les fanatiques étouffer les appels à un islam apaisé et fédérateur pour la communauté musulmane du Sénégal. On entend parler de plainte, ce serait bien d'en connaître le contenu pour aviser ».



D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, depuis hier une vague de soutien est née de la part des internautes envers le rappeur. Ce dernier a été arrêté à cause de sa chanson intitulée « Tarixa » qui date de plus d’un an.