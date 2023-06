Arrêt de la desserte de Ziguinchor par le Cosama et Sénégal Dem Dikk : Le marabout Fansou Bodian interpelle le chef de l'État

L'arrêt des navettes des bateaux "Aline Sitoé Diatt"a, "Aguene" et "Diambone", de même que la suspension de la desserte assurée par les bus de Sénégal Dem Dikk en direction de Bignona et de Ziguinchor n'ont pas manqué de faire l'objet d'interprétations en cette fête de Tabaski. Le guide religieux Fansou Bodian a interpellé le président Macky Sall, à l'occasion de son sermon, ce matin.



Le guide religieux du département de Bignona a exhorté le chef de l'État à décanter cette situation qui perdure depuis quelques semaines et qui empêche beaucoup de Sénégalais, notamment ceux du Sud de rallier la Casamance, en cette période de Tabaski.



Cette situation n'honore pas le Sénégal, dit le marabout qui demande au président de la République de prendre à bras le corps cette question pour soulager les populations habituées de ces moyens de transport.



L'arrêt des bateaux du Cosama et des bus de Sénégal Dem Dikk replonge la Casamance, Ziguinchor notamment, dans un enclavement partiel, analyse l'imam Cheikh Alioune Sow qui, par la voie de son porte-parole Shamsidine Sow, a déploré cette situation dans ce contexte particulier lié à la Tabaski. "Nous sommes vraiment consternés de constater que des milliers de nos parents ziguinchorois sont à Dakar et avaient la volonté de venir passer la fête auprès des leurs. Malheureusement, ils sont bloqués pour un problème de transport maritime et terrestre", évoque le porte-parole de la famille Sow.



Ce dernier de dire que cela est "une catastrophe". Shamsidine Sow, porte-parole de l'imam de la mosquée de Boucotte, affirme que cela démontre à suffisance la défaite et la faiblesse du plaidoyer politique, des hommes politiques de la région, en particulier ceux qui assument des responsabilités.