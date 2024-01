Arrêté par l'OCRTIS : Le Chinois Yan Zhichen gérait son laboratoire de fabrication de drogue à Louga

La Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a porté un nouveau coup dur au milieu interlope, avec le démantèlement d'un laboratoire de fabrication de drogue synthétique à Louga. Le cerveau de cette mafia a été arrêté avec 43 g de méthamphétamine en cristal, selon des informations exclusives de Seneweb. Le ressortissant chinois incriminé, Yan Zhichen, a été déféré au parquet.









Trafiquant et producteur de drogue synthétique, un ressortissant chinois est tombé dans la nasse de la direction opérationnelle de l'OCRTIS avec son arsenal. Yan Zhichen tenait sa fabrique clandestine de méthamphétamine en cristal à Keur Momar Sarr, dans la région de Louga.





Comment le dealer est tombé





Tout est parti lorsque Yan Zhichen a tenté de livrer une commande de sa marchandise illicite à l'une de ses compatriotes, au Centenaire, à Dakar. Il a remis un colis contenant 30 g de méthamphétamine en cristal à un émissaire qui ignorait le contenu. Ce dernier sera d'ailleurs disculpé par l'enquête.





Informée des faits, la division opérationnelle de l'OCRTIS a intercepté la commande avant de mettre en branle son unité basée à Louga.





Le Chinois Yan Zhichen arrêté avec son arsenal





Séance tenante, les policiers de la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de la capitale du Ndiambour ont effectué une descente inopinée à Keur Momar Sarr où ils arrêtés le Chinois à son domicile, selon des informations exclusives de Seneweb.





Une perquisition fructueuse





La perquisition de sa chambre s'est soldée par la saisie de 13 autres grammes de la même drogue, des substances non encore identifiées ainsi qu’un mini laboratoire de transformation de drogue.





Qu’est-ce que la méthamphétamine ?





Au total, l'OCRTIS a procédé à la saisie de 43 g de méthamphétamine en cristal. Cette drogue synthétique n'est accessible qu’à une certaine catégorie d’individus, à cause de la cherté du coût et de la rareté du produit. Autrement, c’est un circuit fermé et un véritable parcours du combattant pour se le procurer.





"La méthamphétamine est un stimulant puissant qui crée rapidement un état d’euphorie semblable à celui procuré par la cocaïne. Toutefois, les effets de la méthamphétamine sont beaucoup plus longs, puisqu’ils peuvent durer jusqu’à 12 heures, selon la façon dont on la consomme", nous dit-on.





Les aveux du producteur et trafiquant de drogue synthétique





Mis devant le fait accompli, Juan Zhichen a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie. Il a avoué également avoir instruit à son émissaire d'aller remettre le colis à sa compatriote établie au Centenaire, à Dakar. Le Chinois a tenté de faire croire aux enquêteurs que son ami Jang (sans autre précision) l'avait contacté pour passer sa commande de 30 g de méthamphétamine en cristal. Juan Zhichen a refusé de livrer l'identité de son client basé à Dakar ainsi que son fournisseur.









"Je voulais offrir une partie de la drogue à mon ami Jang. Il m'a suggéré de lui remettre le produit contre 35 000 F CFA", a-t-il déclaré lors de son interrogatoire. Adjoint-chef des travaux d'une usine sise à Keur Momar Sarr, le Chinois mis en cause a confié sur procès-verbal qu'il a acquis auprès d’un ressortissant européen à Sandaga au prix d’un million les 20 g de méthamphétamine en cristal, selon des sources de Seneweb proches du parquet. "Je suis un consommateur et un trafiquant occasionnel. J'ai acquis cette quantité de drogue pour gagner de l'argent", a avoué Juan Zhichen aux enquêteurs de la DOCRTIS.





Juan Zhichen présenté au procureur





Au terme de l'enquête, le ressortissant chinois incriminé a été déféré au parquet pour fabrication, détention et trafic de méthamphétamine en cristal portant sur 43 g. Il file directement en prison et risque d'être jugé devant la chambre criminelle. Juan Zhichen est un habitué des faits, d'après nos sources.