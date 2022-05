Arrêté par la SR de Thiès : Le féticheur ayant tué un poulet en direct sur la 2Stv, présenté au procureur

Le Féticheur, Seydou Seck présenté au procureur

L'étau se resserre autour du féticheur Seydou Seck qui avait tué un poulet en direct sur la 2Stv, à l'émission "Confrontation", le 22 janvier 2022.





Selon des sources de Seneweb, le compère du féticheur Kounkandé a été déféré hier lundi par la Section de recherches de Thiès pour charlatanisme et escroquerie. Il risque gros.





Pour rappel, après son passage fracassant à l'émission "Confrontation" de la 2Stv, le féticheur Seydou Seck a fait des victimes au Sénégal et à l'étranger.





En effet, l'ami du célèbre charlatan Kounkandé a roulé dans la farine un émigré à qui il a escroqué près de deux millions de francs Cfa.

Dans un premier temps, le mis en cause avait demandé à son client C. D. un montant de plus d'un million de francs en vue d'acheter un parfum magique.





Selon le féticheur, ses djinns devaient boire ce breuvage pour produire des millions.





Après avoir reçu cette somme, Seck, domicilié à Mbacké, a montré à son client une valise contenant environ 200 millions de francs Cfa. Avant de demander au ‘’Modou-Modou’’ domicilié à Touba d'acheter une pintade de plus de 300 000 F Cfa.





Seydou Seck escroque 11 millions en Gambie





Entre-temps, le charlatan a fondu dans la nature. Également, celui qui avait égorgé un poulet en direct sur le plateau de la 2Stv, a escroqué la somme de 11 millions de francs Cfa, lors de son séjour en Gambie.





Sous le coup d’une plainte à la Brigade de recherches de Touba, Seydou Seck était activement recherché.





Le féticheur tombe dans les filets de la SR de Thiès





L'homme domicilié à Mbacké s'est réfugié au quartier Darou Salam de la cité du Rail. Mais les redoutables pandores de la Section de recherches de Thiès ont réussi à le cueillir.