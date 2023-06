Artisanat : Le Ministre Papa Amadou Ndiaye explore les opportunités de coopération avec le Pakistan

Le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, le Dr Papa Amadou Ndiaye a reçu ce jeudi 15 juin 2023 en fin de matinée, le Premier Secrétaire, Chargé du Commerce et de l'investissement de l'Ambassade du Pakistan á Dakar au Sénégal M. Muhammad Shoaib Anwar.





Au menu des discussions, la coopération entre les deux pays, les opportunités offertes par le Pakistan aux artisans sénégalais entre autres sujets ont été développés...





En effet, le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, M. Papa Amadou Ndiaye, a rappelé que "les deux pays ont en commun la jeunesse de la population et une économie émergente.





Les axes de la formalisation, de la formation et du financement sont des questions urgentes pour réussir à stimuler les PME et l'employabilité chez les jeunes.





En outre, Monsieur Anwar de l'ambassade du Pakistan a indiqué que "les échanges entre les deux pays ont beaucoup d'opportunités...Le Centre National d'Incubation pourrait être impliqué dans une coopération et aussi, des artisans sénégalais pourraient coopérer avec des confrères pakistanais et les foires et salons internationaux pourraient aussi accueillir nos concitoyens. La perspective de signature d'une Convention à été évoquée".