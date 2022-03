Assainissement de Cambérène : Le coordonnateur de l’Appel des layènes magnifie les efforts de l’Etat

Le coordonnateur de l’Appel des layènes, Seydina Issa Thiaw Laye, a magnifié les efforts de l’Etat en matière de lutte contre les inondations et l’assainissement des villes d’une manière générale. Le guide religieux a reçu, hier dans la soirée, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Dr Ababacar Mbaye, et son équipe.



Les ouvrages structurants de l’Onas se trouvent dans la commune de Cambérène. L’institution considère alors qu’il est de son devoir d’apporter sa contribution à la célébration de l’Appel de Seydina Issa Limamou Laye.



Le guide religieux a fait une profession de foi sur les efforts de l’Etat en matière de construction d’infrastructures d’assainissement et sur la réduction des inondations. «Des efforts ont été faits en matière d’assainissement. L’Etat a beaucoup fait. Aujourd’hui, les impacts des inondations sont réduits. L’assainissement exige de lourds investissements», a reconnu le guide religieux.



L’audience a servi de cadre pour le directeur général de l’Onas, le docteur Ababacar Mbaye, pour présenter les futurs chantiers au profit de la commune de Cambérène. «La station de Keur Niaga sera réhabilitée et nous allons poursuivre les efforts de lutte contre les inondations. Le projet des dix villes sera étendu à d’autres quartiers», a souligné le Dg de l’Onas, qui intervenait au nom du ministre de l’Eau et de l’Assainissement.



L’extension de la zone d’intervention du Projet des dix villes a été une doléance de cette communauté dont les fondateurs ont fait de la défense du principe d’équité un devoir. «Nous avons demandé que d'autres quartiers bénéficient aussi d’ouvrages d’assainissement parce que tout simplement, nous ne voulons pas créer des privilégiés. Le fondateur de la communauté des layènes, Seydina Limamou Laye, et le continuateur de son œuvre ont toujours défendu l’équité et l’égalité», a insisté le coordonnateur de l’Appel de Seydina Limamou Laye.



A noter que l’Onas a bouclé le transfert de l’émissaire, conformément au souhait de cette communauté. Aujourd’hui, c’est un nouveau pôle de traitement des eaux usées qui sort de terre sur le site de la station d’épuration de Cambérène.