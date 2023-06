Assainissement de Touba : plus de 45 milliards Francs CFA injectés

Les investissements destinés à l’assainissement de la ville sainte de Touba sont en constante augmentation. C’est ce que confirme le Directeur Général de l’ONAS, dans une interview accordée au journal l’Observateur paru le lundi 19 juin 2023.





« La prise en charge de la question des inondations est une préoccupation majeure du Gouvernement du Sénégal. A cet égard, il convient de rappeler qu ' à partir de 2022, des investissements de l’ordre de 45 milliards FCFA ont été dégagés pour la ville sainte pour les domaines de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales », a fait observer, Mamadou Mamour Diallo.





Actuellement l’ONAS exécute les travaux de construction des canalisations de deux mètres de hauteur et de 3 mètres de largeur sur un linéaire de 9, 5 km.





« Ces canalisations vont libérer des quartiers à Nguiranène, Nguélémou, Darou, Niarry Pneus, et d’autres sous-quartiers de Ndamatou. Toujours, dans le cadre de ce projet, nous avons bouclé l’aménagement de l’un des plus grands bassins de stockage à Keur Kabb sur 8 ha avec une capacité de 280.000 m3 », a rapporté le Directeur Général de l’ONAS. Tout compte fait, désormais, la cité religieuse aura deux systèmes d’évacuation des eaux pluviales.





Le premier système, c’est Keur Niang-Darou Rahmane et Poddy et le second Nguélémou Keur-Kabb. « Je dois préciser que nous allons construire un bassin d’écrêtage à Nguélémou. Les eaux collectées seront refoulées à travers une conduite d’environ 8 km jusqu’au bassin de Keur-Kabb », poursuit-il.





Pour rappel, dans le cadre du projet des Dix villes d’un montant de 12, 540 millions de francs CFA, souligne, Mamadou Mamour Diallo, l’Onas a construit une station d’épuration de 3600 m3/h, 6 stations de pompage, de 50 édicules publics et un linéaire de 52 km permettant de connecter 5.148 ménages. « A ce jour, les travaux sont réalisés à hauteur de 75 %. Faudrait-il aussi ajouter que l’Onas a un projet de construction d’un réseau d’assainissement de l’Université Cheikhoul Khadim de Touba pour un montant de 500 millions de francs Cfa », avance-t-il.