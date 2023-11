Assainissement, Voirie, Éclairage Public… : Promovilles modernise plusieurs quartiers de Kaolack

Le Promovilles transforment les quartiers de Koundam, Touba Ndorong Occass, Tabangoye, HLM Sara, Dialègne, Ndangane. L’eau a coulé sous les ponts dans ces zones jadis inondables. Aujourd’hui, après la pluie, il est possible de circuler dans ces artères. Les images des routes submergées par les eaux sont rayées de la carte. C’est un tout autre décor que l’on voit à Kaolack grâce au PROMOVILLES qui a complètement changé le visage de la ville. Une visite effectuée le mardi 14 novembre a permis d’appréhender la transformation sociale en cours à travers la construction des infrastructures au bénéfice des populations.





Route de Koudam





Une nouvelle page est tournée à Koundam. Sortir de Koundam n’est plus un chemin de croix. Auparavant, c’est la croix et la bannière pour sortir de ce que les habitants qualifiaient de zones boueuses. L’insécurité sévissait. Aujourd’hui, les coins et les recoins sont éclairés.





L’éclairage public, la construction des ouvrages d’assainissement, les infrastructures sportives, la Maison de la Jeunesse sont les signes les plus visibles de la modernisation de Koundam. « Ces travaux dans la commune ont permis aujourd’hui d’assurer la sécurité des personnes et des biens par le biais de l’éclairage public. Mais également, cette route (Koudam) qui était impraticable, inaccessible “ s’est félicité Fodè Senghor, chef de quartier de Koundam.





Boulevard Liberté





Au Boulevard Niarry Tally, les images sont encore fraîches dans la mémoire collective. Les routes dégradées et impraticables piégeaient les voitures qui s’y aventuraient. D’autres s’enlisaient dans le sable. Tout cela relève du passé. Désormais, tout y passe, ça roule. Les piétons circulent. Entre hier et aujourd’hui, il n’y a pas photo. Un nouveau jour se lève partout.





L’envergure des réalisations du PROMOVILLES dans cette zone a radicalement amélioré le cadre de vie. A preuve, la réhabilitation du Boulevard en 2x2 voies jusqu’à la route de Touba Ndorong Ocass. Ce projet a été accompagné par des aménagements urbains [mobiliers urbains, espaces verts ] en pavés autour du Lycée Technique El Hadj Ibrahima NIASSE et des deux voies de Niarry Tally. Ce travail a été effectué par les jeunes formés dans le cadre du programme XEYU NDAW NI.





Aujourd’hui, l’activité économique s’y est beaucoup développée avec l’installation de petits commerces et la fluidité du trafic des véhicules 24 heures sur 24 heures et durant toutes les saisons. C’est un beau cadre de vie qui s’offre aux habitants et passants.





Ndangane se transforme





Comme Koudam, Ndangane se métamorphose. Les rues ne sont plus des ruisseaux d’eaux usées. Il n’y a plus de reflux d’eaux usées sur les artères principales. PROMOVILLES a réalisé la route avec d’importants ouvrages d’assainissement (caniveaux en béton et des buses en pvc avec des regards à bavette) pour réduire les risques d’inondations.





Aujourd’hui, la mobilité et l’accès au quartier sont assurés. Les changements sautent à l’œil. C’est également le cas pour des quartiers comme HLM Sara, Dialègne, Tabangoye qui sont devenus plus accessibles avec la réalisation du Boulevard dit de l'Émergence.





XEYU NDAW NI





Au passage, la commune de Kaolack fait partie des villes qui ont pu bénéficier du programme spécial de pavage dans le cadre du programme XEYU NDAW NI avec 468 jeunes qui ont été recrutés. Ces derniers ont assuré le pavage de plus 40000 m2 d’espaces publics contribuant grandement à l’amélioration du cadre de vie et à l’employabilité des jeunes.