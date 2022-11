Assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye : 6 ans après, la vérité sur les «commanditaires» toujours réclamée

La justice sénégalaise a déjà tranché sur cette affaire. C’était le 21 janvier 2020. Ce jour-là, la Chambre criminelle de Dakar a condamné Samba Sékou Dia Sow, aux travaux forcés à perpétuité pour la mort de la 5ème vice-présidente du Conseil économique social et environnement (CESE), Fatoumata Mactar Ndiaye. Depuis, le chauffeur de la victime est en prison pour les faits d’assassinat, d’actes de barbarie ou tortures et de vol avec effraction en tentative de vol avec effraction et usage d’arme sans autorisation administrative. Pis, le juge a retenu la tentative de meurtre au lieu de la tentative d’assassinat à l’encontre de Samba Sow au préjudice du fils de la défunte, Adama Oudou Ba. Ce, en sus de payer 350 millions de FCFA aux parties civiles.





Malgré cette décision de justice rendue, sa famille et Benno Bokk Yakaar (BBY) continuent à réclamer justice. «Que justice soit faite et que les commanditaires soient arrêtés et punis ! », ont lancé les membres de ladite coalition, ce samedi 19 novembre marquant la commémoration de la disparition tragique de l’ancienne responsable des femmes de BBY dans le département de Pikine. Tout comme eux, les proches de la défunte n’ont pas été satisfaits de cette sentence. «Depuis trois ans, il y a deux personnes qui sont cités dans cette affaire comme étant les commanditaires. Ce sont la tante de Samba, Fatou Sow et la député Awa Ndiaye. Pourquoi la justice ne les appelle pas pour éclaircir ces zones d’ombres. Samba Sow dit vrai ou il ne le dit pas, c’est à la justice de le prouver . Dans un pays sérieux, même si une personne ment, on doit démontrer la vérité des faits. Nous attendons cela de notre justice », avait pesté le frère de Fatoumata Mactar Ndiaye, Amadou Mactar Ndiaye dit Ciré, juste après le prononcé du verdict. Avant de lancer: «Mais, 200 et 150 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts où est-ce que Samba Sow va trouver cet argent pour nous le payer ? Il faut la comparution de ces deux personnes pour édifier l’opinion parce que tant que cela n’est pas fait, ces deux personnes seront toujours soupçonnées d’être les commanditaires même si elles peuvent ne pas y être mêlées ».





Pour cause, lors du procès tenu le 7 janvier 2020, l’accusé avait laissé entendre : « Ma tante et Awa Niang ont envoyé le marabout pour que je tue Fatoumata Mactar Ndiaye. Ce sont les vrais coupables. J’ai connu Awa Niang avant de travailler pour la défunte pendant quatre (4) ans. Elle devait comparaître devant la barre. Moi, je n’ai pas besoin de voler 300 mille FCFA. Cette dame avait de la haine pour la responsable des femmes de l’Alliance pour la République (APR) à Pikine ».





Mais pour Me Abdou Dialy Kane, avocat de la famille, cette thèse de la commande criminelle ne tient pas. Selon lui, la Chambre criminelle a compris qu’elle avait en face de lui non seulement un criminel mais également un manipulateur . «Parce que, dit-il, Samba Sow a essayé de manipuler les juges et l’opinion en faisant croire que ce crime était consécutif à une commande criminelle qui aurait été faite par Fatou Sow et Awa Niang et tout le monde a compris que c’était un faux alibi », avait-t-il signalé.».





A propos de la réaction de Amadou Mactar Ndiaye et Cie qui ne sont pas d’accord avec cette décision, Me Abdou Dialy Kane avait fait savoir : « C’est leur appréciation personnelle. Cela relève de ma liberté d’avocat et de la lecture que je fais de ce dossier ».