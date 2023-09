Assemblée Générale de l’Union du clergé sénégalais : Aïssatou Sophie Gladima lance les travaux

L’Assemblée générale de l’Union du Clergé Sénégalais (UCS) s’est ouverte ce matin au centre Sportif Diambars de Saly sur le thème « l’union du clergé sénégalais hier et aujourd’hui : historique, figures marquantes et perspectives missionnaires ». Plus de 300 prêtres venus de tous les diocèses du Sénégal prennent part à cette rencontre qui marque le lancement du Jubilé des 50 ans de cette union. C’était en présence de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ministre du pétrole et des énergies et de plusieurs évêques dont Monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Monseigneur Paul Abel Mamba évêque de Tamba et Monseigneur Martin Boucar Tine évêque de Kaolack.





Dans son allocution devant l’assistance, Mme Aïssatou Sophie Gladima a transmis les salutations de Monsieur le Président de la République son Excellence Macky Sall, du premier ministre Amadou Ba et de l’ensemble du gouvernement qui reste attentif aux conclusions de ces assises. Pour elle « l’Union du Clergé Sénégalais est certes un cadre de solidarité et de fraternité sacerdotale mais elle est aussi à mon sens un creuset d’idées, de réflexions stratégiques pour l’amélioration de la condition de l’église et de ses fidèles. Mais en dehors des frontières de l’église, l’UCS doit être plus visible et plus audible. Car votre organisation est constituée de cadres de haut niveau pouvant contribuer d’une façon significative à la formulation des politiques publiques, à la bonne marche du pays en montrant le bon chemin, en aidant à la prise de bonnes décisions car dans vos paroisses respectives, vous êtes en contact avec le pays réel, j’allais dire le pays profond et vous entendez battre le pouls du Sénégal ». Selon elle, le pays a besoin d’entendre davantage les prêtres.





d’autant plus que les défis et les menaces se multiplient et prennent toutes les formes aujourd’hui. C’est ainsi que Mme le ministre a demandé aux prêtres de prier pour que les prochaines échéances électorales se tiennent dans la plus grande sérénité. Pour cela, « l’Etat compte sur votre appui, certes dans la prière mais aussi et surtout dans la sensibilisation, la conscientisation surtout des jeunes. Car en tant que pasteurs, vous êtes écoutés et suivis par les fidèles et surtout la frange jeune ».