Assemblée nationale : Amy Ndiaye Gniby a accouché

Heureuse nouvelle pour Amy Ndiaye Gniby. La député Benno Bokk Yakaar a accouché vendredi dernier à l’Hôpital Principal. D’après Bés Bi, qui donne l’information, la parlementaire a donné naissance à un garçon.



Amy Ndiaye Gniby éteint ainsi définitivement les doutes au sujet de sa grossesse. D’aucuns avaient remis en cause la véracité de celle-ci lorsqu’elle en a fait cas après son agression en pleine séance plénière à l’Assemblée nationale par ses collègues du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang.



À l’époque, la responsable de l’APR avait joint à sa plainte contre ses agresseurs un certificat médical attestant d’une grossesse de onze semaines. Pour beaucoup, il s’agissait d’une invention destinée à enfoncer les députés du Pur. La suite de l’histoire lui a donc donné raison.



Massata Samb et Mamadou Niang avaient levé la main sur Amy Ndiaye Gniby après qu’elle s’est attaquée verbalement à leur guide religieux, Serigne Moustapha Sy. Ils ont été condamnés à six mois de prison ferme.