Assemblée nationale : Des députés outillés aux rouages de la finance publique

Transparence et performance : Tels sont les axes de réformes des finances publiques sénégalaises qui tendent à instaurer un système de gestion plus démocratique, efficace et performant.





En effet, entre 2009 et 2012, le Sénégal a opéré des changements stratégiques concernant les finances publiques. En ce sens, l'État a adopté une nouvelle dynamique de gestion des finances publiques instaurée par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour tous les pays membres.





D'ailleurs, l'une des importantes innovations introduites par ces réformes vise à renforcer le système de contrôle afin d’encourager la bonne gestion des fonds publics. D'où l'importance de renforcer les capacités des institutions chargées de cette mission : les parlementaires.





C'est dans ce cadre que le Projet de l'USAID d'appui aux réformes des finances publiques outille durant trois jours les députés membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire sur les procédures de préparation, d’examen, de vote, d’exécution et de contrôle des lois de finances.





"Il est ressorti de nos débats en commission des finances et du contrôle

budgétaire et lors de la plénière pour l'examen et le vote de la LFI 2023, que les députés avaient un grand besoin de renforcement de capacités non seulement sur les lois de finances, mais sur le

fonctionnement même de l'Assemblée nationale. Quant au cycle budgétaire, à travers la préparation, le vote,

l’exécution ainsi que le contrôle des lois de finances, il sera maitrisé", a assuré le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ibrahima Baba Sall.





Pour le directeur des Programmes de l’USAID, Mark Childerhose, "les parlementaires jouent un rôle important dans le fonctionnement et la consolidation de la démocratie au Sénégal. En effet, une Assemblée nationale forte et capable de remplir son rôle de contrôle législatif sur la mise en œuvre des politiques est fondamentale pour relever les défis d'un pays, en particulier un pays émergent et en pleine croissance. C'est donc avec plaisir et enthousiasme que le gouvernement américain répond à la demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour un renforcement des capacités de ses membres".





Il rappelle que le gouvernement américain, représenté par l'USAID a, durant ces dernières années, beaucoup collaboré avec l'Assemblée nationale, afin de soutenir cette dernière dans son effort de rendre effectif le contrôle externe exercé par le pouvoir Législatif.





C'est ainsi que l'USAID a appuyé l'Assemblée nationale à réhabiliter la bibliothèque numérique des archives et a mis à sa disposition des assistants parlementaires.





L'USAID marque son engagement à poursuivre ce partenariat autour de la transparence budgétaire qui contribue au renforcement des institutions démocratiques du Sénégal.