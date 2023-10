Assises des Médecines traditionnelles: Savoirs, défis, recherches et développement sujets de réflexions de grands scientifiques à Dakar

Les médecines traditionnelles font l’objet d’une offre et d’une demande sociale conséquente en Afrique. Pour une meilleure appréhension de ces pratiques qui touchent la majorité des personnes en Afrique, l’Agence universitaire francophone a initié les assises internationales des Médecines traditionnelles.







Cette rencontre réunira pendant trois jours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) de nombreux scientifiques.





‘’Ces assises sur la médecine traditionnelle étaient nécessaires en Afrique. La plupart de la population utilise cette pratique traditionnelle. Et avant de faire le procès de la médecine traditionnelle, voyons avec les grands scientifiques, les grandes académies ce qu’il en est, d'autant plus que les chercheurs africains se sont emparés du sujet et qu’ils étudient ses savoirs ancestraux multiséculaires qui sont les leurs’’, a fait savoir Ouidad Tebbaa, Directrice régionale de l’AUF.





Ces premières assises seront l’occasion, pour de nombreux chercheurs confirmés, d’échanger sur des questions d’intérêt majeur comme les Médecines traditionnelles et savoirs vétérinaires, la valorisation économique des plantes médicinales, les savoirs endogènes et patrimoine matériel et immatériel liés aux méthodes de soins.





‘’Il y a une multitude de profils venus de divers pays africains qui sont présents dans ces assises’’, informe la Directrice régionale de l’AUF.