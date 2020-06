Assistance aux Sénégalais de la Diaspora : « Plus de 3000 bénéficiaires en France à la date du 10 juin (Député Demba Sow)

Le Consulat général du Sénégal à Paris a servi de cadre à la distribution de l'assistance financière de l’Etat du Sénégal en faveur de sa diaspora en France. Le député Demba Sow, membre du comité chargé de l’évaluation de l’aide aux Sénégalais de la diaspora, d’un montant de 12,5 milliards de FCFA débloqué par l’Etat du Sénégal et présidé par l'ambassadeur Maguette Seye, est revenu pour Seneweb sur la distribution qui a permis d'assister plus de 3000 personnes.« Cette aide était très attendue de la diaspora qui vit dans une précarité. A la date du 10 juin, plus de 3000 personnes ont été ‘payées’ à travers toute la France. Ils attendaient cette aide. Ils ont touché de l'argent en liquide. Cela illustre l’état de précarité de nos compatriotes qui n’ont pas de relevés de comptes » pour une bonne partie, a soutenu le député de la diaspora au micro de Seneweb.Pour ce qui est du rapatriement de nos compatriotes et transitaires qui étaient bloqués en France, Demba Sow d’indiquer qu' il y a tout un processus, avec des vols de retour depuis le 14 mai. « Plus de 850 Sénégalais ont été rapatriés, dont chacun a touché 500 euros pour payer le billet et se retrouver au pays », dit-il.« Nous connaissons les souffrances et doléances des Sénégalais de la diaspora. Ce qu'a fait le président était attendu. Il a été très bien inspiré de le faire. Ce n'est pas de la propagande, c’est un fait… L'immigration est une déchirure, une souffrance. Avec le Covid et ses conséquences, les précaires ne peuvent plus travailler, ceux qui vivent du petit commerce ne peuvent plus vendre », regrette le parlementaire.Quid du traitement des dossiers? « Ils ont été réceptionnés et triés ici. Le comité national valide tous les dossiers dûment remplis avec toutes les pièces justificatives. On procède soit au virement pour ceux qui ont donné leur relevé d'identité bancaire, soit une remise en espèces pour ceux qui sont dans une urgence humanitaire pour les aider à résoudre leurs problèmes dans l’instantané. L'organisation est parfaite. Les gens répondent à l’appel, attendent patiemment leur tour, qui pour percevoir ces 300 euros de solidarité, qui pour vérifier que le virement a été bien fait à son compte ».En effet, cette assistance a nécessité la mobilisation de tout le consulat du Sénégal à Paris, dit-il. « Du rez-de-chaussée au 3e étage, tous les services du consulat, du passeport aux cartes d'identité, au protocole, le bénévolat, chacun est debout pour apporter son geste de solidarité et de générosité conformément au geste global que le Président de la République a posé. Tout le personnel du consulat est mobilisé pour le Covid », indique-t-il.Demba Sow rappelle que le comité chargé de la distribution de l'aide à la diaspora est présidé par l’ambassadeur Maguette Seye, le Consul général, l'agent comptable de l'ambassade et du consulat.Momar Mbaye (propos recueillis par Maimouba Ba à Paris)