Association de malfaiteurs : la prostituée, son amant et le Jakarta man

A. Guèye, une prostituée à la réputée à Mbour, a été condamnée à deux ans de prison dont un ferme. Poursuivis pour association de malfaiteurs avec usage d’arme blanche, elle et son amant, en cavale, avaient violemment bastionné un Jakarta man avant de s’emparer de sa recette et de sa moto, rapporte L’Observateur.



Selon le journal, attraire à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, la prévenue originaire de Diourbel a tenté de défendre son amant Aliou, qui a pris la fuite. En vain. Son récit n’a pas convaincu le juge.



Il ressort des éléments de l’enquête, détaille la source, que les faits se sont produits dans la nuit du 31 décembre 2023 : Après une coupure d’électricité, le couple décide de passer la nuit dans une auberge pour marquer la fête de fin d’année. Ils s’attachent alors les services du conducteur de moto-Jakarta M. Thiongane.



Ils agressent le Jakarta man, volent son argent et sa moto



En cours de route, la prostituée et son amant décident d’agresseur le Jakarta man. Le second, armé d’une machette, parvient à faire chuter le conducteur sur une piste sablonneuse. L’agresseur lui assènera des coups de machette pour le contraindre à lui remettre sa recette journalière. Au même moment, sa complice, A. Guèye soulève la moto et attend son petit ami avant qu’ils n’enfourchent l’engin pour prendre la fuite.



Bien que mal en poing, la victime réussira à se traîner pour avertir ses collègues stationnés sur la route principale. Thiongane leur narre sa mésaventure et décrit ses agresseurs. Les Jakarta men qui reconnaissent la prostituée, se rendent chez la mise en cause.



Sur place, celle-ci fait la sourde oreilles aux interpellations de ses visiteurs impromptus. Qui tentent de défoncer sa porte de sa chambre. Elle finira par prendre son courage à deux mains pour leur faire face.



A l’intérieur, ils découvrent la moto garée dans un coin de la pièce mais constatent que le nommé Aliou avait pris la fuite en emportant l’argent.