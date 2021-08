Astronomie: Malick Ndiaye, élève en classe de Cm1, fabrique son propre télescope

L’histoire fascinante de Maram Kaïré dans le domaine de l’astronomie, commence à faire des émules. Malick Ndiaye, élève en classe de Cm1 à l’école Cheikh Moustapha Fall de Diourbel, a , lui aussi, chopé le virus des étoiles malgré son jeune âge (12 ans).







Le chérubin passionné d’astronomie a bricolé son propre télescope avec des objets recyclés: canettes de boissons, morceaux de bois, lentilles de lunettes, cartons…





Sa vidéo dans laquelle il présente son œuvre, a fait le tour de la toile. Son idole, Maram Kaïré qui a été tagué par plusieurs personnes sur la vidéo, touché par la « passion naissante » du gamin, a décidé de l’accompagner. « J’ai regardé la vidéo et ça me remplit d’émotions. Cela me rappelle beaucoup de choses », a déclaré Maram Kaïré dans un Live Facebook.





En plus d’offrir au jeune Malick Ndiaye sa première « vraie lunette astronomique de marque Orion », Kaïré a aussi décidé de lui offrir une formation au niveau de l’association sénégalaise pour la promotion de l’Astronomie (Aspa).