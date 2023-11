Atelier intensif de structuration du Programme PSE-Priorités Jeunesse : Le BOS/PSE dévoile les résultats obtenus

Les travaux de l’atelier intensif de structuration du Programme PSE - Priorités Jeunesse, « LAB » sont terminés. Le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE), a procédé, ce mardi 31 octobre 2023, à la clôture officielle, sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, M. Pape Malick Ndour, et du Directeur général du BOS, Me El Ousseyni Kane.





19 projets pour un investissement attendu de près de 295 milliards





Il s’agit, au cours de cette rencontre, de présenter les résultats définitifs des travaux du LAB aux hautes autorités étatiques et aux partenaires au développement afin d’obtenir leur validation. Ainsi, au terme des cinq semaines marquées par d’intenses réflexions, des résultats ont été obtenus. Il s’agit de 19 projets dont 7 communautaires, 8 publics et 4 privés, qui ont été accompagnés dans le LAB pour un investissement attendu de près de 295 milliards de francs CFA et l’insertion de 78 452 jeunes, avec la création de plus de 92 726 emplois directs à l’horizon 2028 ; 16 réformes dans les domaines de la formation professionnelle, de l’amélioration du système éducatif, la mise en place d’un système de délégation de service public pour la jeunesse, du développement de la stratégie de volontariat, de la protection sociale, et de l’implication des jeunes dans les instances de décisions, ont été également maturées. Le coût global du programme est estimé, dans sa première phase 2024-2028, à 325,3 milliards de FCFA, dont 6,5 milliards seront consacrés à la mise en œuvre des réformes prioritaires.





Les résultats ont également révélé 62 participants en moyenne par jour ; plus de 9 920 heures de travail ; 545 produits livrables ; et 32 structures participantes.





C’est dans l’objectif de « trouver des pistes » à la lancinante question de la jeunesse, que le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS), en relation avec le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entreprenariat (MJEE), et avec l’appui de l’Union européenne (UE), la coopération belge (ENABEL), la coopération luxembourgeoise (LUXDEV) et le Système des Nations-Unies (SNU), a engagé la structuration de ce chantier, à travers une démarche qui se veut inclusive et participative. Depuis lors, selon le Dg du BOS/PSE, plusieurs activités ont été réalisées, à savoir : l’organisation de fora dans les 14 régions du Sénégal ; une belle occasion d’échanger à bâtons rompus avec les jeunes de ces localités sur leurs préoccupations et les solutions à préconiser.





A cela s’ajoute la tenue de l’atelier préparatoire technique en présence des parties prenantes et qui a permis d’identifier les éléments de décisions qui ont fait l’objet de validation à l’occasion de l’Atelier d’orientation stratégique (AOS), tenu le 1er août 2023, et de présentation lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2023.





Après avoir bouclé cette première étape du processus, le BOS a posé un autre jalon en lançant, le 15 septembre dernier, le LAB, atelier intensif de structuration. Ainsi, pendant cinq semaines consécutives, les participants venus d’horizons divers se sont penchés sur les aspects techniques et financiers de ce programme.





« L’aboutissement d’un long processus qui consacre aujourd’hui l’avant-dernière étape de validation du document portant PSE Priorité Jeunesse »





Selon le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, cette rencontre marque l’aboutissement d’un long processus qui consacre aujourd’hui l’avant-dernière étape de validation du document portant PSE Priorité Jeunesse. A ce titre, Pape Malick Ndour, après avoir salué la belle mobilisation des jeunes venus des 14 régions du pays, s’est engagé personnellement afin que le programme soit porté par les plus hautes autorités du pays.





Pour finir, le ministre a remis des certificats de participation au LAB.





Pour rappel, le Programme PSE Priorité Jeunesse (PSE-PJ), une des cinq initiatives présidentielles du programme 3-5-3 du président de la République, a été identifié comme « l’option ultime à mettre en œuvre pour apporter des réponses structurelles aux problématiques de la jeunesse sénégalaise ». Il se veut être « l’unique cadre de référence des interventions futures de l’État et ses partenaires en direction de la jeunesse, notamment dans les domaines de l’éducation, la formation, la citoyenneté, l’emploi et l’employabilité, la santé, la culture et les loisirs.





Avec comme vision : « une jeunesse éduquée, épanouie et entreprenante, engagée par une citoyenneté active pour l’émergence du Sénégal en 2035 », le programme est décliné en six axes stratégiques. Il s’agit de promouvoir un accès équitable à une instruction de qualité et une formation qualifiante ; favoriser l’accès à des emplois décents et durables et renforcer l’entrepreneuriat des jeunes ; lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès des jeunes à la santé et à la protection sociale ; assurer la sécurité et l’accès à la mobilité et aux logements pour les jeunes ; développer l’engagement civique et la citoyenneté active des jeunes pour l’émergence ; et enfin, soutenir l’accès équitable à la culture, aux sports et aux loisirs des jeunes.