Attaque armée au Dac de Sangalkam : un vigile tué

Le Domaine agricole communautaire (Dac) de Sangalkam a été la cible d’une attaque armée. D’après L’Observateur, qui donne l’information, les faits de sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, vers 02 heures du matin :



« Les assaillants composés d’une dizaine de personnes lourdement armées, s’en sont pris aux agents de sécurité. Ils se sont acharnés sur les vigiles à coups de machettes», narre le journal.



La source annonce qu’un des agents de sécurité du nom de Mamadou Baldé a été tué, lors de l’assaut.



L’Obs confie qu’un agent a dégainé pour repousser les malfrats mais « un de ses collègues qui avait engagé une course poursuite contre les assaillants a reçu la première balle par erreur » mais le second tir a atteint sa cible, poussant les autres bandits à décamper.



Saisis de l’enquête, les gendarmes de la Brigade de Sangalkam n’ont pas tardé à mettre la main sur l’assaillant blessé. Il a été mis aux arrêts dès sa sortie de l’hôpital Principal de Dakar. Il refuse de balancer ses complices.



Il ressort toutefois des premiers éléments de l’enquête qu’il s’agit « d’une expédition punitive » d’un groupe de bergers habitants des villages environnants contre l’implantation du DAC. « Ces derniers ne peuvent plus conduire leur troupeau en pâturage dans la zone », rapporte L’Obs. Qui indique que « cette attaque est la deuxième enregistrée » sur le site depuis lors.