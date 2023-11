Attaque contre Moussa Fall et Macky Sall : Sat Sadia inculpé pour trois chefs d’accusation

Présenté au procureur, Sat Sadia a été déféré pour offense au président de la République, injures envers un dépositaire publique et appel à l’insurrection





Alioune Kane alias “Sat Sadia” s’est fait remarquer par ses publications sur sa page Facebook et ses commentaires sur des autorités, notamment après la sortie du journaliste, Pape Ndiaye, qui magnifiait le travail du Général Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie. Les enquêteurs accusent le mis en cause d’avoir proféré des insultes à l'endroit de ce dernier et du Président de la République du Sénégal.





Après les declarations élogieuses de Pape Ndiaye sur le général Moussa Fall, Sat Sadia a écrit un commentaire pour le moins fleuri sur son compte Facebook traitant le journaliste de “suceur et de caresseur de c…”, renseignent les enquêteurs.





Ces derniers ont épinglé également ses sorties au vitriol contre le Président de la République.





« Sat Sadia » aux enquêteurs …





En réponse aux enquêteurs, Sat Sadia dit avoir répondu à Pape Ndiaye mais n’a jamais cité le général Moussa Fall. Il confirme, toutefois, qu'il s'adressait au président de la république lorsqu'il a écrit entre autres : “Faut comprendre que la politique sénégalaise c’est comme l'immeuble Kébé, kor Maréme est au sommet, il demande qu'on élimine les ascenseurs pour qu'aucun autre ne puisse monter pour le faire descendre”.