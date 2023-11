Attaque du bus à Yarakh : un fugitif arrêté à New York

Recherché au Sénégal et en Mauritanie, un suspect tombe à New York. Les Echos fait part d'une nouvelle arrestation suite à l'attaque aux cocktails molotov, qualifiée d'attentat terroriste, du bus à Yarakh, faisant début août dernier sept victimes dont deux corps sans vie.



Cité dans l'affaire, Serigne Saër Fall avait pris la poudre d'escampette après l'arrestation de six suspects, rappelle le journal.



Celui-ci souligne que le mis en cause, localisé en Mauritanie, avait réussi à rejoindre les Usa, en passant par le Nicaragua.



Le suspect, appréhendé une première fois par les services de l'immigration, a été libéré avant son identification suite au signalement donné par Interpol, souffle la source.



Le fugitif est recherché au Sénégal pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 et 409, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques", entre autres chefs d'accusation.



Il sera présenté devant le juge de Pennsylvanie pour son expulsion à Dakar au moment où confie Les Echos, son présumé complice, l'homme qui l'a accueilli aux Usa, fait l'objet d'une enquête.