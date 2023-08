Attaques au cocktail Molotov : Alioune Tine appelle à la prudence dans l'utilisation du terme "terrorisme"

Le Sénégal fait face à une menace d’un genre nouveau. Ces derniers jours, le pays a enregistré deux attaques au cocktail molotov à Yarakh et à Thiès faisant au total 2 morts. Invité dans les studios de Sud FM ce dimanche 6 août, Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center et acteur influent de la société civile sénégalaise, a réagi avec précaution à ces évènements.





Dans son intervention, Alioune Tine a abordé la question de la terminologie employée par le gouvernement pour qualifier ces événements. Il a averti contre toute tentation d'utiliser politiquement le terme "terrorisme" pour exclure des membres de la classe politique ou de l'opposition sans preuve tangible.





"Il ne faut pas qu'on s'amuse en essayant d'instrumentaliser politiquement le terrorisme pour exclure une partie de la classe politique ou de l'opposition en disant que ce sont des terroristes," a souligné Alioune Tine.





Le fondateur d'Afrikajom Center a également plaidé en faveur de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur toutes les violences qui ont eu lieu. Cette commission devrait formuler des recommandations transparentes afin de construire un avenir apaisé pour le Sénégal, notamment en préparation des élections à venir.





"Concernant les violences, il nous faut une commission d'enquête indépendante qui enquête sur toutes les violences et qui nous fasse des recommandations de la façon la plus ouverte pour voir comment nous pourrons construire demain une fois au moment où le président va quitter. Pour aller vers des élections apaiser, vers des élections transparentes, des élections ouvertes," a-t-il ajouté.





Pour Alioune Tine, l'unité et la paix sont essentielles pour la stabilité du pays, d'autant plus que le Sénégal fait face à des défis régionaux et économiques importants, notamment liés à ses ressources de pétrole et de gaz.





"Notre pays est vulnérable. Vulnérable par rapport au contexte sous-régional, vulnérable par rapport à ses ressources de pétroles et de gaz. Par rapport à ça, nous avons besoin de plus en plus d'unité, nous avons besoin de plus en plus de paix. Et franchement, c'est comme ça que je vois la politique du président de la République d'ici la fin de son mandat. Et d'arrêter l'escalade de la violence," a conclu Alioune Tine.