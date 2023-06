Attaques chez Matar Ba et «Latif» : pourquoi l’enquête est bloquée

Le 29 mai dernier, les domiciles de l’ancien ministre des Sports Matar Ba et du secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, ont été attaquées. Les villas situées à Sacré Cœur 2 et à Mermoz, respectivement, ont subi la furie des assaillants qui manifestaient après que la «Caravane de la liberté» de Ousmane Sonko a été freinée la veille et le président de Pastef conduit de force chez lui à Dakar.



Les façades ainsi que des véhicules stationnés devant les entrées ont été incendiés. Dans le quartier de Matar Ba, les voitures de certains voisins n’ont pas été épargnées. Même la mosquée a été touchée avec un corbillard réduit en cendres.



Mais il y a plus de peur que de mal. Aucun blessé, encore moins de perte en vie humaine n’ont été enregistrés.



Pour élucider ces affaires, la Sûreté urbaine a ouvert une enquête. Dans le cadre de celle-ci, la police technique et scientifique a été mobilisée avec la mission de déceler des indices pouvant conduire aux assaillants et à leurs complices.



