Attentat déjoué à Dakar : Les enquêteurs fouillent les téléphones des suspects

Les onze suspects cités dans l’affaire des herses et interpellés le 11 août dernier pour une tentative d’attentat terroriste à Dakar ont bénéficié d’un retour de Parquet hier. D’après Les Echos, qui donne l’information, ils seront édifiés lundi 21 août. Ils seront présentés au procureur de la République. Ce, après les réquisitions prévues sur leurs téléphones.





En effet, les enquêteurs vont fouiller les téléphones portables pour voir s’il y a des éléments compromettants qui les incriminent. C’est après cette étape que les mis en cause, en garde à vue au commissariat central de Dakar, seront déférés.





Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’État, actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves, détention de substances explosives en vue de compromettre la paix publique et complicité.





Les suspects ont nié en bloc lors de leur interrogatoire préliminaire.





Selon le Bureau des relations publiques de la police, ils ont été interpellés suite à une dénonciation anonyme. D’après l’informateur de la police, un nommé Cheikh Diouf, qui avait par-devers lui des herses pour perpétrer des actes terroristes à Dakar. Il a quitté Kaolack à bord d'une moto avec une grande quantité de herses qui auraient été confectionnées par un certain Bitèye pour des actes terroristes prévus le vendredi 11 août à Dakar.





“Les herses ainsi que l'essence et d'autres produits servant à la confection des cocktails Molotov devaient être distribués aux cellules de Pikine, Yoff, Keur Mbaye Fall, Zac Mbao et Rufisque (groupe de l'autoroute à péage), Parcelles-Assainies, VDN 3. Des individus avaient déjà quitté Kaolack, Bignona, Mbacké et la République de Gambie pour rejoindre des groupes afin qu'ils se rendent au centre-ville.”





Deux groupes d’une vingtaine de personnes ont été ainsi démantelés.