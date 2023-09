[Reportage] Au coeur d’un camp d’enfants atteints de trisomie 21 : Là où se déconstruit les préjugés

Mardi soir à Mbour. La ville de la Petite Côte est bruyante. Le marché est rythmé par les va-et-vient. Près de ce lieu de commerce, se trouve un réceptif hôtelier. A l'intérieur, de l'hôtel, l'ambiance y est bon enfant. En cet après-midi où le temps est frisquet, on retrouve au bord de la piscine de jeunes qui s'adonnent à des activités ludiques. Depuis quinze jours, une cinquantaine de personnes atteintes de trisomie 21 (plus connu sous le nom de Mongol au Sénégal), a élu domicile dans cet hôtel. Venus de Ziguinchor, Saint Louis, Kolda Mbour, Thiès, Dakar, âgés entre 12 et 40 ans, les trisomiques participent à un camp inclusif nutritionnel et sportif, organisé par Spécial Olympics Sénégal. Elles sont accompagnées et encadrées par une vingtaine de moniteurs. Toutefois, les moniteurs ne veulent pas qu'on les appellent des personnes atteintes de trisomie 21, mais plutôt des athlètes.







Khady Diédhiou, est venue de la région de Ziguinchor. Elle représente "la première dame" de la colonie. Ce mardi, les colons vont présenter leur travail. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la "première dame" est sur son 31. Drapée d'un grand boubou de couleur verte, Khady Diédhiou prend très au sérieux son rôle de première dame. Elle suit avec beaucoup d'intérêt la présentation des différentes thématiques sur lesquelles elle et ses camarades avaient travaillé durant leur séjour. Ils présentent des sketchs, des séances de débat. Quand l'atmosphère est détendue, ils chantent et dansent.





Au cours de ces quinze jours, ils ont eu chacun un rôle à jouer. Imam, docteur, badiénou gokh ( marraine de quartier), président, chef de village : ces nominations sont données selon Awa Ndao, coordonnatrice nationale du programme santé communautaire à Spécial Olympics Sénégal pour leur faire comprendre qu'ils sont des citoyens à part entière de la société.





"Eux aussi, ils sont des citoyens dans la société. Ça leur permet de comprendre qu'ils ont quelque chose à apporter dans la société. Ils voyagent et participent aux jeux mondiaux", souligne Awa Ndao.





Les colons ont reçu des notions en éducation, sport, l'épanouissement, la nutrition, l'inclusion, la joie, la persévérance.. Durant 15 jours, les moniteurs qui les accompagnent leur ont inculqué le goût du travail bien fait. Il était aussi question de stimuler en eux la création. Après leur initiation aux arts plastiques, design, peinture, les athlètes ont réussi à réaliser à la fin du camp de vacances, des tableaux d’art, des sacs à main, des jouets, des œuvres décoratives, des colliers conçus à partir de matériaux recyclés, de perles, de papiers peints.





Durant tout ce temps, les athlètes ont échangé, sympathisé : ils sont devenus amis. La colonie a été pour eux un camp d'épanouissement dans l'enseignement des valeurs du sport, de la nutrition.





L'approche interdisciplinaire de la colonie propose aussi divers enseignements et activités tels que les sciences de la vie, la morale, la vie sociale, le civisme.





D'ailleurs, sur ce dernier point, au moment où l'hymne national était fredonné par les athlètes, un groupe d'adultes est resté assis. Une jeune fille du nom de Sokhna Aminata dite Ndiombé leur a demandé de se lever pour faire honneur à l'hymne.





Awa Ndao, revient sur l'objectif de ce camp : "il s'agit d'un camp nutritionnel, sportif et inclusif. Ça fait partie des activités que nous menons. Depuis deux ans, nous avons constaté que dans notre cible, il y a plusieurs types d'handicaps. Il y a des autistes, des hydrocéphales, des personnes atteintes de trisomie 21. Nous nous sommes rendus compte que les personnes atteintes de trisomie 21 sont inactives et prennent du poids. Quand ils prennent du poids, ils sont exposés à des maladies cardio-vasculaires et des problèmes de tension".





Ce constat fait, au retour des jeux mondiaux, les responsables de Spécial Olympics Sénégal ont décidé d'organiser un camp inclusif pour permettre aux trisomie 21 d'être accompagnés sur le plan nutritionnel, sportif et qu'ils fassent des activités techniques et manuelles.





"Nous sommes une organisation qui œuvre pour l’inclusion des personnes atteintes de handicap mental comme la trisomie 21, l’autisme, l’infirmité motrice cérébrale, etc., à travers le sport, car le sport, c’est notre porte d’entrée et c’est la raison pour laquelle on les appelle des athlètes pour mieux les valoriser", a fait savoir Awa Ndao.





Durant les quinze jours ça n'a pas été facile pour les moniteurs de gérer les athlètes. Mais avec rigueur, ils sont quand même parvenus à les canaliser.





"Tout a été difficile . Nous les accueillons d'habitude dans nos sites d'entraînement, les mercredis et les dimanches soir. Ils sont en internat que quand il s'agit des regroupements. Cette fois-ci, nous sommes restés quinze jours avec eux. Dans un premier temps, il fallait gérer les humeurs parce que la prise en charge n'est pas aussi facile. Ils n'ont pas tous le même niveau par rapport à l'éducation, le même type d'alimentation ça aussi ça pose problème. Il y a des aliments quand on leur propose ,ils refusent de manger. Ils n'ont pas la chance d'aller dans des colonies de vacances et il fallait leur offrir ce camp de détente et d'apprentissage", explique Awa Ndao.





Ce camp était aussi destiné à corriger leur habitudes et leur hygiène alimentaire.





"Dans un premier temps, ils refusaient de manger mais au fur et à mesure qu'on leur faisaient comprendre que ses aliments sont importants pour eux ils se sont habitués.





La vie de groupe : chamailleries en longueur de journée.





Les athlètes ont un caractère assez taquin et belliqueux : en longueur de journée, ils se chamaillent. Mais il fallait leur offrir un cadre propice aux rencontres et aux échanges.





"Spécial Olympique Sénégal œuvre pour l'inclusion des personnes qui ont des efficiences intellectuelles à travers le sport.





À travers le sport on les intègrent dans la société, mais ils sont aussi des champions. Lors des Jeux mondiaux de 2020, ils sont revenus avec 12 médailles olympiques", affirme Awa Ndao.





L'un des moniteurs, Dionicio Basse a constaté que les personnes atteintes de trisomie 21 sont très intelligentes. Toutefois, elles réagissent plus lentement.





"Quand on leur explique, elles comprennent mais elles ont leur rythme et nous devons être patients. Quand on leur montre comment faire les travaux manuels, elles s'en sortent très bien", dit-il.





L'un des colons invite les parents à ne pas avoir de complexes quant à la maladie de leur enfant.





"Je demande aux parents de s'afficher avec leur enfant atteint de trisomie. La honte de ce handicap doit disparaître afin que les enfants puissent intégrer la société, comme les enfants normaux. Je suis menuisier, je fais de jolies tables", soutient l'un d'entre eux.