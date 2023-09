Au-delà de la spiritualité : les charmes d’une barbe, nouvelle arme de séduction

Common Sense, Artiste US Rappeur musulman Meilleur de sa Génération

La barbe était une affaire d'âge ou des enseignants de langue arabe et des prêcheurs musulmans. Aujourd’hui, les jeunes forcent le rasage pour en avoir. C’est devenu un effet de mode, de séduction. On ne reconnait plus les Oustaz et les play-boys par cette « arme de séduction » et ou « effet spirituel ». En plus de ces deux aspects, à l’occasion de la journée mondiale de la barbe célébrée le premier samedi du mois de septembre, Seneweb se penche sur les risques sanitaires.





Liberté 6, sur les deux voies conduisant à l’ancienne piste, une peinture avec des têtes bien rasées’’ nous oriente vers un salon de coiffure pour homme. C’est un abri étroit. A l’intérieur, deux jeunes, sans doute les maîtres du lieu, sont à l’œuvre. Sur un banc, un homme, la quarantaine, est assis. Teint clair, jean épousant bien sa taille, assorti d’un Lacoste est sur une file d’attente.





Le client semble, à chaque caresse, retirer un cheveu de sa barbe bien touffue qu’il jette aussitôt avant de recommencer son geste. L’homme, enjôleur grandeur nature confesse sans guiches que sa barbe fait tomber les jeunes filles et les jeunes dames. D’ailleurs, il sort aussitôt un petit flacon de parfum et un peigne et passe aussitôt à l’action. Juste après avoir passé le peigne sur la barbe, il relève la tête et plaisante : « Qui peut résister à un homme bien barbu comme moi ? ». Il réussit ainsi à arracher un sourire à l’assistance. Une provocation qui déride tout monde. Il a atteint son objectif : celui de convaincre in situ que la barbe est un moyen de séduction.





Autre lieu, autre décor. Nord Foire à hauteur du terrain de basket. Moustapha Sock a pris place dans un fauteuil de fortune. Il passe la main sur sa barbe. Les poils sont à peine visibles. Moustapha est venu pour une autre coupe. Cette partie est entretenue soigneusement.





« J’ai du mal à faire pousser ma barbe et pourtant pour la moustache, je ne fais aucun effort », compare le jeune homme qui parle d’une vraie bizarrerie. La trentaine, il fait partie de ceux qui croient que la barbe contribue au ‘’charme’’ de l’homme. Dans le même salon, un homme qui a fini de se coiffer la tête, se fait tailler la barbe. Le coiffeur a fini de faire ressortir la coupe. Il asperge une pommade noire et gluante là-dessus. « C’est pour adoucir les cheveux et aussi ressortir l’éclat de la barbe qui doit briller. Cela peut durer une quinzaine de jours », essaie-t-il de convaincre. Son client, lui, très avare en parole, ne veut aucunement parler de lui, encore moins de sa barbe poivre-sel.





Effet spirituel ?





Journaliste au quotidien national ‘’Le Soleil’’, Serigne Mansour Sy Cissé est aussi connu comme le ‘’journaliste barbu’’. Chez le chroniqueur de l’émission ‘’Banc Public’’ de Seneweb, la barbe est une identité remarquable. Seulement pour lui, c'est juste lié à la religion et le Prophète Muhammad paix et salut sur lui (PSL). « Le Prophète Mohamed avait demandé à ses compagnons, de laisser pousser leur barbe, pour se différencier des mécréants qui rasent leur barbe et laisser pousser leurs moustaches ». Même si le journaliste prétend de ne pas chercher à séduire avec sa barbe, il est très difficile de rester avec lui pendant un tour d’horloge sans qu’il ne sorte un peigne de sa poche ou de son sac pour se refaire la barbe. « Tout à fait vrai, cela faisait partie des effets corporels du Prophète Muhammad, Psl. Il avait un peigne, un miroir, cure-dent, des ciseaux et un flacon de Khôl avec lui. Il est du devoir de tout musulman d’imiter le prophète », se défend-t-il. Le journaliste nous renvoie à certains passages des écrits du Prophète. " Ceux qui ont laissé pousser leurs cheveux en prennent soin". Par rapport à l’entretien, Serigne Mansour Sy Cissé avoue qu’au tout début, il mettait de l'huile d'olive ensuite d'autres produits cosmétiques qu’on lui offrait comme cadeau ou qu’il achetait sur suggestion. Il aimait aussi mettre du gel pour conserver l’état crépus de ses cheveux. Sur les vertus, le journaliste explique que la barbe peut absoudre les péchés mais... « c'est un secret qu'il faut psalmodier au moment de sa toilette ». A l’image de Serigne Mansour Sy Cissé, Ameth Ndoye est présentateur à Seneweb. Il est aussi barbu et s’est inspiré de la religion. « J’ai laissé pousser ma barbe et je m’en occupe comme le veut la religion. C’est une recommandation du Prophète, je ne vois pas le côté séduction. Je laisse la pousser conformément à l’enseignement du Prophète, et je ne fais rien d’autre à part m’assurer que ce soit propre » dit-il. Yamoussa Camara est aussi journaliste, pour lui, la barbe était une question de look au tout début quand il a décidé de laisser pousser les poils. Mais, plus tard il apprendra que cela a une connotation religieuse.







La barbe a été recommandée par le Prophète Mouhamad, seulement cela n’est pas une obligation chez le musulman. Être barbu n’augmente en rien la foi ne pas l’avoir ne baisse pas non plus la foi a expliqué Seyda Djaminatou Diakhaté. « C’est une tradition pour le musulman de ressembler aux hommes bienveillants qui ont beaucoup fait pour la religion », dit-elle. Elle précise que pour la propreté spirituelle, il est recommandé aux barbus de bien introduire les doigts dans la barbe pour réussir une bonne ablution. Il en est de même pour les grandes toilettes.





Entre charme et séduction







Jeune mariée, Amina n’aimait pas trop la barbe de son mari. « C’était un peu hérisson et me piquait à chaque contact. Mais je me suis rendu compte qu’il tenait à sa barbe et forçait le rasage pour que cela pousse, je m’en suis alors occupé » dit-elle. Aujourd’hui il éprouve du plaisir à dompter son homme en lui caressant la barbe. « Sans barbe mon mari sera bizarre à mes yeux. Je ne l’imagine pas ainsi et aujourd’hui encore je me demande si je serais toujours aussi amoureuse de lui s’il n’avait plus la barbe. Je n’ai jamais fait de fixation sur la barbe comme critère de séduction mais aujourd’hui je crois que cela fait le charme même de l’homme que j’aime ». « Rien que sa barbe bien taillée, bien hydratée et bien peignée me pince le cœur. J’aime cet homme mais je l’aime encore plus avec sa barbe. La preuve à chaque fois qu’il se fait raser, je remarque forcément. Je tiens trop à la barbe de mon mari. C’est mon jouet favori. Et à chaque fois que je veux me moquer de lui je parle de sa barbe, de la même manière je le complimente souvent… »





L’ordonnance de Docteur Sow, dermatologue





Quand vous laissez pousser votre barbe, des problèmes de peau peuvent survenir. Il s’agit principalement de la démangeaison, due à la pousse des poils. Il faut noter que les cheveux piquent moins parce qu’ils sont plus fins que les poils de la barbe. Ensuite arrivent les réactions cutanées. Pour ceux qui ont une peau sèche, une réaction inflammatoire conduit à des picotements, irritations et démangeaisons. On assiste aussi à l'apparition de pellicules secondaires aux irritations cutanées persistantes.





D’autres complications peuvent survenir notamment des pustules inflammatoires et surinfections et une cicatrisation pathologique sous forme de chéloïdes (fréquents chez les noirs) suite au rasage partiel des zones périphériques et formation de pseudo folliculites. La condition frisée et rebelle du poil chez l'homme noir en est une circonstance aggravante les plus rencontrée principalement à la pousse des poils. Du moins selon le docteur Sow dermatologue médecin-chef adjoint du centre de santé de Colobane, dermatologue à l’hôpital de Keur Massar et polyclinique de Rufisque.





Il conseille le brossage de cette barbe et prescrit le grattage avec les doigts. Selon lui, se brosser la barbe régulièrement (2 fois par jour des fois plus permet de discipliner les poils et de calmer les démangeaisons. Il faut, dit-il, penser à appliquer quelques gouttes d’huile sur la brosse.





L’hygiène repose sur un nettoyage avec du shampoing à barbe doux tous les 3 jours pour stimuler la pousse et éliminer les peaux mortes. Il faut bien masser doucement pour favoriser la circulation sanguine.





Cela ne suffit pas selon le dermatologue, il faut hydrater et nourrir la barbe. Pour se faire, l’usage d’une crème hydratante, un baume nourrissant tous les jours est recommandé. Il en est de même pour l’application de l’huile sur cette partie du corps. L’huile est laissée sur cette partie durant, au matin, il faudra rincer la barbe. Il précise tout de même que c’est préférable d’être accompagné dans la prise en charge par un dermatologue. « Votre médecin dermatologue peut vous accompagner et vous prescrire des compléments nutritifs et des agents stimulant la repousse ». Il alerte par la même occasion sur les produits cosmétiques corrosifs (colorants de mauvaise qualité, shampoing inadapté....), cela peut entraîner des risques de sensibilité allergique et d'apparitions d'eczéma de contact allergique.





Le docteur insiste sur une précision qu’il dit être de taille. En effet, tous ces problèmes peuvent être évités par un bon entretien de la barbe. Une barbe propre et bien entretenue est une barbe saine et lumineuse.