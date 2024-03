Audition de Ngagne Demba Touré : des poursuites lancées contre…

Suite mais pas fin de l’affaire Me Ngagne Demba Touré. LeQuotidien informe que le Parquet a décidé de lancer des poursuites contre les personnes impliquées dans les incidents qui ont émaillé, le 23 février dernier, l’audition houleuse du greffier, suite à son arrestation, par le juge d’instruction du 2e Cabinet, Mamadou Seck.



Le journal rappelle que le magistrat instructeur a été conspué par des greffiers du Tribunal de Dakar. Ces derniers, la plupart des membres des structures qui regroupent le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) et l’Amicale des greffiers du Sénégal, s’étaient rassemblées devant le bureau du juge pour s’opposer à l’audition de leur confrère.



D’après la source, il a fallu l’intervention des avocats de la gendarmerie pour les évacuer. Dans tous ses états, l’Union des magistrats avait réagi, condamnant « une impardonnable forfaiture » et dénonçant que « des greffiers se soient permis de se rassembler, de prononcer des insanités à l’endroit des magistrats de façon générale ainsi que des propos outrageants contre le juge dudit cabinet, sur lequel ils ont exercé une pression inouïe. »



Pour l’Ums, ces actes posés « ne sauraient rester sans conséquence au vu de leur gravité. »



LeQuotidien souligne en ce sens que les auteurs ont été identifiés grâce à l’exploitation des vidéos de surveillance et l’audition de témoins. Ils vont être poursuivis pour outrage à magistrat, voies de fait et autres actes de vandalisme, souffle le journal.



Pour rappel, l’arrestation du greffier par ailleurs responsable de l’ex-parti Pastef, Ngagne Demba Touré, après son retour d’exil au Mali, par la Division des investigations criminelles (DIC), s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt décerné contre lui par la justice sénégalaise. Il a été transféré à la prison de Reubeuss.