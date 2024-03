Autonomisation des femmes : Ce que prône Aïssata Tall Sall

Cette année, pour la journée du 8 Mars, l'Organisation des Nations Unies a retenu le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Pour la ministre de la Justice Aissata Tall Sall, qui a accordé un entretien exclusif à Seneweb, il faut d'abord s'interroger sur quoi et comment investir pour mieux atteindre le but fixé.





"Investir en faveur des femmes est tout un programme. En quoi devons-nous investir ; pourquoi devrions-nous investir et comment cet investissement doit se traduire pour les femmes ? Au Sénégal, il y a eu beaucoup de politiques qui ont été imaginées par tous les présidents. Nous pouvons dire de façon concrète ce qui a été fait, mais aussi ce qui ne l'a pas été et ce qui reste à faire jusqu'à l'avènement de Macky Sall. Il y a peu, le thème du 8 Mars portait sur l'autonomisation des femmes, parce qu'on avait pensé que tant que les femmes n'avaient pas cette indépendance, cette autonomie financière et économique pour leur permettre de conduire elles-mêmes leur propre destin, il resterait encore à faire pour elles.





Donc, du point de vue de l'autonomisation des femmes, investir dans la capacité des femmes à s'administrer, à se gérer, à prendre en main leurs propres besoins avant ceux de la famille ou du mari me parait fondamental", pense la ministre.