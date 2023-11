Autonomisation des femmes dans le nouveau système économique Agro-alimentaire : African Woman Leadership Awards montre la voie

Partenaire privilégié de la plateforme, le Directeur général de l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (Anat), Mamadou Djigo, présent à l'évènement a rappelé la place de la femme dans son vaste programme dédié à la valorisation des ressources territoriales au Sénégal : PAVART (Programme national d'Appui à la Valorisation des Ressources). Selon la tête pensante de l’aménagement du territoire, ''elles jouent un rôle prépondérant dans le développement des sociétés.(...) Nous les aidons à moderniser le système productif au Sénégal. Nous n'avons pas un problème de ressources au Sénégal, nous avons un problème de modernisation. Changer leur façon de faire. Elles ne peuvent pas continuer à faire une économie du 21e siècle. Et puisque les femmes sont devant depuis un bon moment, il faut continuer à les booster. ''Mieux, Mme Mbacké Latifah Diallo n'a manqué de rappeler le choix porté sur le président Macky Sall''.