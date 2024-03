Autorité parentale partagée entre l'homme et la femme : L'avis d'Aïssata Tall Sall





Dans la famille sénégalaise, l'homme est considéré comme le chef de famille. Point. Cette posture, tirée de la religion et de nos réalités sociales, pose cependant problème à certaines femmes, d'autant que tous les hommes ne sont pas exempts de reproches.





En cette journée pour les droits de la femme, Aissata Tall Sall a évoqué le sujet en face d'Absa Hane, lors de son entretien exclusif avec Seneweb.





La ministre de la Justice, cependant, ne semble pas très ouverte à une révision du Code de la famille pour partager l'autorité parentale. "Je suis très circonspecte sur la question sur une possible révision du Code de la famille. Il faut que nous fassions très attention. Le Code de la famille a été voté au Sénégal à la suite de très longs débats. La commission technique qui devait réfléchir sur la mise en place de ce code a siégé pendant 12 ans où tous les aspects de notre vie, de notre société tout court, ont été passés en revue et on est arrivé à cet équilibre. Moi, je ne voudrais pas que, sous le prétexte de réformer, de gagner beaucoup plus de droits (pour les femmes), que nous puissions perdre d'autres droits qui ont été acquis depuis très longtemps", fait-elle savoir.





Même si elle pense que l'autorité peut être partagée, Aissata Tall Sall concède à l'homme ce qui lui a été donné par le Code de la famille, tiré de nos réalités religieuses et sociétales. "Sur l'autorité parentale, je suis pour qu'on puisse la partager entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de mal, mais ce qui est visé par ceux-là qui ne veulent pas l'entendre, c'est le fait que l'homme est le chef de famille. Mais pourtant, c'est ce que le code de la famille dit. C'est l'homme qui doit indiquer le domicile conjugal et la femme est tenue de le rejoindre. Et cela, nous le tenons de nos convictions morales et religieuses qui sont très fortes. S'il faillit à ses responsabilités, qu'il soit sanctionné pour avoir abandonné sa qualité de chef de famille te sa qualité de protecteur de cette famille".





Même si elle demande de faire très attention à une possible révision du code, Aissata Tall Sall ne ferme pas totalement la porte. Mais pour que des changements puissent intervenir, il faudrait que tout le monde accorde ses violons. "Ce sont des débats qu'on peut poser, mais dans le dialogue, dans la compréhension mutuelle. Si nos grands-parents l'ont fait pour voter ce code en 1972, je pense que nous pouvons le faire. Ils n'étaient pas plus tolérants que nous", termine la ministre de la Justice.